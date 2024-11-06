Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani
- Nam Định: Số 44 TDP 2, TT. Yên Định, Hải Hậu
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Quản lý và chịu trách nhiệm về hàng hóa, nhân sự trong cửa hàng.
Tuyển dụng và đào tạo nhân sự cửa hàng theo định biên
Chịu trách nhiệm về hình ảnh trưng bày sản phẩm và tiêu chuẩn của cửa hàng
Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số cửa hàng
Quản lý chính về tiêu chuẩn dịch vụ, hình ảnh, tác phong tại cửa hàng phụ trách
Lập kế hoạch thúc đẩy doanh thu và triển khai các hoạt động marketing
Xử lý mọi khiếu nại của khách hàng, đối ngoại với chính quyền và dân địa phương....
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của BGĐ/Giám đốc vùng, đảm bảo hoạt động của cửa hàng
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm quản lý tối thiểu 2 năm
Ưu tiên có kinh nghiệm làm về thời trang, bán lẻ, mỹ phẩm
Biết sử dụng các phần mềm bán hàng, Excel thành thạo
Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc, tháng nghỉ 4 ngày
- Được hưởng đầy đủ các chế độ thưởng lễ tết, thưởng doanh thu, thưởng quý, ...vv
- Được tham gia các khóa đào tạo và du lịch Teambuilding hàng năm.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
