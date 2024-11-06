Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nam Định: Số 44 TDP 2, TT. Yên Định, Hải Hậu

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý và chịu trách nhiệm về hàng hóa, nhân sự trong cửa hàng.

Tuyển dụng và đào tạo nhân sự cửa hàng theo định biên

Chịu trách nhiệm về hình ảnh trưng bày sản phẩm và tiêu chuẩn của cửa hàng

Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số cửa hàng

Quản lý chính về tiêu chuẩn dịch vụ, hình ảnh, tác phong tại cửa hàng phụ trách

Lập kế hoạch thúc đẩy doanh thu và triển khai các hoạt động marketing

Xử lý mọi khiếu nại của khách hàng, đối ngoại với chính quyền và dân địa phương....

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của BGĐ/Giám đốc vùng, đảm bảo hoạt động của cửa hàng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi (23-32)

Kinh nghiệm quản lý tối thiểu 2 năm

Ưu tiên có kinh nghiệm làm về thời trang, bán lẻ, mỹ phẩm

Biết sử dụng các phần mềm bán hàng, Excel thành thạo

Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình: 10 - 20 triệu/tháng

- Được tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc, tháng nghỉ 4 ngày

- Được hưởng đầy đủ các chế độ thưởng lễ tết, thưởng doanh thu, thưởng quý, ...vv

- Được tham gia các khóa đào tạo và du lịch Teambuilding hàng năm.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin