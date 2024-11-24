Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần Tekmedi làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - Điện Biên, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc IT Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý kỹ thuật:

Lập yêu cầu tính năng (FE, BE, Mobile) theo sản phẩm và yêu cầu của khách hàng;

Thiết kế giải pháp cho các tính năng sản phẩm; bao gồm wireframes, mockup với điều hướng, UX/UI, bố cục với tư duy lấy người dùng làm trung tâm;

Soạn đặc tả yêu cầu kỹ thuật cho từng tính năng;

Sửa lỗi phần mềm, phát triển tính năng mới của sản phẩm.

2. Quản lý dự án:

Phối hợp với các nhóm phát triển để đảm bảo tính chính xác của các tính năng sản phẩm và tiến độ dự án;

Kiểm soát rủi ro của dự án và xử lý các vấn đề phát sinh;

Lập kế hoạch công việc, phân công, theo dõi và báo cáo công việc dự án;

Quản lý, xây dựng team dự án.

3. Quản lý sản phẩm:

Theo dõi, phân tích dữ liệu thống kê để nắm bắt xu hướng người dùng và cách sử dụng sản phẩm;

Liên tục cải tiến để tăng trải nghiệm & hiệu suất người dùng;

Xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm, dự báo các rủi ro và các yếu tố ảnh hưởng đến sản phẩm;

Các nhiệm vụ khác được phân công bởi người quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong quản lý dự án phần mềm, ưu tiên phần mềm về y tế, ngân hàng, thanh toán

Có thể quản lý quy mô nhóm từ 5 - 10 thành viên trở lên

Có thể quản lý dự án phần mềm một cách độc lập

Có kiến thức về quy trình quản lý dự án

Có kỹ năng office (Word, Excel, Powerpoint) và nền tảng về IT

Có kinh nghiệm về Quản lý thời gian, Quản lý rủi ro, Kiểm soát chất lượng

Có kỹ năng phân tích & giải quyết vấn đề

Có kỹ năng làm việc nhóm tốt tạo ra sự nhiệt tình giữa các thành viên trong nhóm.

Có tính chủ động trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Tekmedi Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, được cấp máy tính làm việc

Môi trường làm việc năng động, cởi mở, nhiều thử thách;

Thưởng lương tháng thứ 13, Tiền sinh nhật, Thưởng hàng năm - dựa trên đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên và kết quả kinh doanh của công ty;

Nghỉ phép năm: 12 ngày/năm, được tăng thêm 1 ngày với 3 năm làm việc;

Cơ hội phát triển: lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, làm việc với đội ngũ tài năng, tiếp cận các công nghệ mới nhất và thử thách với các dự án mới;

Các sự kiện nội bộ: Hoạt động gắn kết, Team Building, Sinh nhật công ty, Tiệc cuối năm...

Được đánh giá, xét tăng lương theo định kỳ;

Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, phúc lợi theo quy định của bộ Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tekmedi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin