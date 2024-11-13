Tuyển Quản Lý Dự Án thu nhập Trên 2 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ các anh chị team Account trong việc triển khai các dự án của công ty thông qua các tasks như: kiểm tra deadline của team nội bộ, báo cáo tình hình dự án

Chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ của dự án cho team Account

Hỗ trợ tư vấn, gửi báo giá, proposal cho khách hàng

Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Account Manager

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Accoount Manager

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành về Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm

Thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)

Có kiến thức về Marketing, Digital Marketing

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tỉ mỉ, cẩn thận, biết lắng nghe, sẵn sàng học hỏi, chịu dc áp lực công việc, có khả năng làm việc nhóm

Có thể thực tập full time

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm về quản trị uy tín thương hiệu, PR, và lắng nghe mạng xã hội (social listening)

Quyền Lợi

Có cơ hội được đào tạo toàn diện về Công nghệ số và Quản trị truyền thông kỹ thuật số.

Có cơ hội tiếp cận với phương pháp và quy trình quản trị dự án truyền thông kỹ thuật số một cách có tổ chức và hiện đại.

Được giúp đỡ, hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng mềm trong công việc.

Làm việc trong môi trường thân thiện với nhiều công nghệ mới

Hỗ trợ hoàn thành báo cáo và con dấu thực tập.

Được xây dựng lộ trình phát triển trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Được tham gia vào các hoạt động Teambuilding, YEP...

Cách Thức Ứng Tuyển

