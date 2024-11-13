Tuyển Quản Lý Dự Án thu nhập Trên 2 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU
Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Hỗ trợ các anh chị team Account trong việc triển khai các dự án của công ty thông qua các tasks như: kiểm tra deadline của team nội bộ, báo cáo tình hình dự án
Chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ của dự án cho team Account
Hỗ trợ tư vấn, gửi báo giá, proposal cho khách hàng
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Account Manager
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Accoount Manager
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành về Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm
Thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)
Có kiến thức về Marketing, Digital Marketing
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tỉ mỉ, cẩn thận, biết lắng nghe, sẵn sàng học hỏi, chịu dc áp lực công việc, có khả năng làm việc nhóm
Có thể thực tập full time
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm về quản trị uy tín thương hiệu, PR, và lắng nghe mạng xã hội (social listening)
Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội được đào tạo toàn diện về Công nghệ số và Quản trị truyền thông kỹ thuật số.
Có cơ hội tiếp cận với phương pháp và quy trình quản trị dự án truyền thông kỹ thuật số một cách có tổ chức và hiện đại.
Được giúp đỡ, hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng mềm trong công việc.
Làm việc trong môi trường thân thiện với nhiều công nghệ mới
Hỗ trợ hoàn thành báo cáo và con dấu thực tập.
Được xây dựng lộ trình phát triển trở thành nhân viên chính thức của công ty.
Được tham gia vào các hoạt động Teambuilding, YEP...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
