Tuyển Quản Lý Dự Án thu nhập Trên 2 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Quản Lý Dự Án thu nhập Trên 2 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU

Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Hỗ trợ các anh chị team Account trong việc triển khai các dự án của công ty thông qua các tasks như: kiểm tra deadline của team nội bộ, báo cáo tình hình dự án
Chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ của dự án cho team Account
Hỗ trợ tư vấn, gửi báo giá, proposal cho khách hàng
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Account Manager
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Accoount Manager

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành về Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm
Thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)
Có kiến thức về Marketing, Digital Marketing
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tỉ mỉ, cẩn thận, biết lắng nghe, sẵn sàng học hỏi, chịu dc áp lực công việc, có khả năng làm việc nhóm
Có thể thực tập full time
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm về quản trị uy tín thương hiệu, PR, và lắng nghe mạng xã hội (social listening)

Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội được đào tạo toàn diện về Công nghệ số và Quản trị truyền thông kỹ thuật số.
Có cơ hội tiếp cận với phương pháp và quy trình quản trị dự án truyền thông kỹ thuật số một cách có tổ chức và hiện đại.
Được giúp đỡ, hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng mềm trong công việc.
Làm việc trong môi trường thân thiện với nhiều công nghệ mới
Hỗ trợ hoàn thành báo cáo và con dấu thực tập.
Được xây dựng lộ trình phát triển trở thành nhân viên chính thức của công ty.
Được tham gia vào các hoạt động Teambuilding, YEP...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU

CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-du-an-thu-nhap-tren-2-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job248609
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG
Tuyển Chuyên môn Dịch vụ khách hàng/Vận hành khác thu nhập từ 10 triệu Hợp đồng tại Bắc Ninh
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG
Hạn nộp: 15/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD
Tuyển Team Leader thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức
Tuyển Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập 22 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Tuyển Thư Ký thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KJC SERVICES VIETNAM
Tuyển Quản Lý Dự Án thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KJC SERVICES VIETNAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Tuyển Quản Trị Viên Tập Sự thu nhập 5 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM
Tuyển Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH IDE Việt Nam
Tuyển Kỹ Thuật Bảo Trì thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH IDE Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Hạn nộp: 27/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG
Tuyển Chuyên môn Dịch vụ khách hàng/Vận hành khác thu nhập từ 10 triệu Hợp đồng tại Bắc Ninh
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG
Hạn nộp: 15/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD
Tuyển Team Leader thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức
Tuyển Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập 22 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Tuyển Thư Ký thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KJC SERVICES VIETNAM
Tuyển Quản Lý Dự Án thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KJC SERVICES VIETNAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Tuyển Quản Trị Viên Tập Sự thu nhập 5 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM
Tuyển Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH IDE Việt Nam
Tuyển Kỹ Thuật Bảo Trì thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH IDE Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Hạn nộp: 27/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất