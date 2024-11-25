Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục đích công việc: Chịu trách nhiệm (i) Xây dựng, triển khai và quản lý hoạt động bán hàng tại Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên (ii) Quản trị rủi ro hoạt động của Phòng phụ trách đảm bảo tăng trưởng doanh số an toàn và bền vững phù hợp với chiến lược của Khối NHBL.
Chịu trách nhiệm (i) Xây dựng, triển khai và quản lý hoạt động bán hàng tại Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên (ii) Quản trị rủi ro hoạt động của Phòng phụ trách đảm bảo tăng trưởng doanh số an toàn và bền vững phù hợp với chiến lược của Khối NHBL.
Trách nhiệm công việc:
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh sản phẩm Huy động - Đầu tư - Bảo hiểm của Phòng dựa trên định hướng của Block và phù hợp với đặc điểm, tình hình và các cơ hội tại thị trường khu vực;
Tổ chức triển khai và quản lý kế hoạch kinh doanh hiệu quả nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng sản phẩm Huy động - Đầu tư - Bảo hiểm tại Phòng phù hợp với từng đối tượng khách hàng mục tiêu theo chiến lược kinh doanh của Khối NHBL;
Phát triển và quản lý mối quan hệ với khách hàng và đối tác nhằm phát triển thị trường và mở rộng mạng lưới khách hàng;
Quản trị rủi ro hoạt động của Phòng đảm bảo tăng trưởng doanh số an toàn và bền vững phù hợp với chiến lược của Khối NHBL;
Tuyển dụng, huấn luyện, giám sát và quản trị hiệu quả làm việc của nhân viên cấp dưới đảm bảo hoàn thành kế hoạch công việc được giao;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cử nhân trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing...;
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng, Bảo hiểm, trong đó tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý đội/nhóm Bán hàng tại các ngân hàng, đạt thành tích cao trong việc quản lý đội/nhóm Bán hàng;
Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh bán lẻ của ngân hàng và môi trường kinh doanh bán lẻ của vùng/địa phương;
Am hiểu các Sản phẩm Huy động - Đầu tư - Bảo hiểm của Ngân hàng Bán lẻ;
Kỹ năng lãnh đạo tốt, tư duy chiến lược và tư duy tài chính nhạy bén;
Kỹ năng thuyết trình tốt, kỹ năng quản trị rủi ro hiệu quả và kỹ năng giải quyết vấn đề;
Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt;
Kỹ năng Tiếng Anh thành thạo.

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ chính thức với VIB
Chế độ BHXH full 100%
Ngày phép 15 ngày/năm & ngày lễ theo quy định luật lao động
Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc
Lộ trình thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, (Tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

