Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP làm việc tại Kiên Giang thu nhập 1 - 2 USD

1. 1. Lập kế hoạch kinh doanh cho Nhà hàng

- Dựa trên đặc thù các thế mạnh của nhà hàng chịu trách nhiệm lập và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho nhà hàng đảm bảo tính khả thi và triển khai của kế hoạch trình phê duyệt với Ban lãnh đạo;

- Xác định đối tượng khách hàng tiềm năng, đối tượng khách hàng mục tiêu của nhà hàng nhằm xây dựng phương án tiếp cận, quảng bá phù hợp;

- Xây dựng dự báo doanh thu, xây dựng chi phí hoạt động và ngân sách phù hợp cho nhà hàng đảm bảo yếu tố vận hành hiệu quả tốt nhất;

2. Quản lý tài chính và doanh thu

- Theo dõi doanh thu của nhà hàng, kiểm soát các chi phí nguyên liệu, chi phí nhân sự, chi phí vận hành liên quan nhằm đảm bảo các mục tiêu ban giám đốc giao phó và chủ động đề xuất nhằm kiểm soát chi phí tốt nhất;

- Chịu trách nhiệm xây dựng thực đơn, giá bán phù hợp với đối tượng khách hàng và yếu tố thực thi đạt hiệu quả mục tiêu của từng thời điểm, giai đoạn phù hợp và bảo vệ được kế hoạch với ban lãnh đạo Công ty;

- Tìm cách tối ưu lợi nhuận và vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ cho nhà hàng.

3. Quản lý nhân sự

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ nhân sự liên quan đến nhà hàng bao gồm: Bếp, Bar, phục vụ nhà hàng. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và đạt các chỉ tiêu cần thiết của kinh doanh.