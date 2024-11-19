Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI LÊ GIA làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của Cửa hàng

• Giám sát Nội quy làm việc tại Cửa hàng về tác phong, giao tiếp, thời gian làm việc, đồng phục, chấm công, lịch làm việc,...

• Giám sát quá trình xuất - nhập - tồn hàng hóa, an toàn thực phẩm tại Cửa hàng.

• Thu thập ý kiến, lăng nghe góp ý từ khách hàng.

• Giải quyết các vấn đề phát sinh và những khiếu nại, thắc mắc của Khách hàng;

• Làm việc công tâm, xây dựng một môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại Cửa hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm làm việc tại các Cửa hàng \

• Bằng cấp chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý nhà hàng khách sạn, tài chính kế toán, marketing,...

• Có khả năng giao tiếp và phối hợp tốt trong môi trường mới.

• Sử dụng tốt tin học văn phòng.

• Ngoại hình/ tác phong: nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI LÊ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

• Được đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước khi ký HĐLĐ chính thức.

• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI LÊ GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin