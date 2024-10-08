Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phường Hàng Đào, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Đảm bảo cung cấp dịch vụ xuất sắc mang đến sự sự hài lòng cho khách hàng, giải quyết các vấn đề hoặc khiếu nại một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Tuyển dụng, đào tạo và giám sát nhân viên nhà hàng, tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả. Lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Giám sát và quản lý mức tồn kho thực phẩm, đồ uống và vật dụng, đảm bảo số liệu chính xác, không thất thoát hàng hoá / vật dụng. Phối hợp với nhà cung cấp để đảm bảo giao hàng đúng hạn và chất lượng. Duy trì tiêu chuẩn cao về sắp xếp và trình bày các món ăn. Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và vệ sinh và hướng dẫn thực hiện. Giám sát lập ngân sách, kiểm soát chi phí và báo cáo tài chính. Phân tích hiệu quả tài chính và thực hiện các chiến lược để đạt được mục tiêu doanh số và lợi nhuận. Phát triển và thực hiện các chiến lược tiếp thị để thu hút và giữ chân khách hàng. Lập kế hoạch và thực hiện các sự kiện và hoạt động khuyến mại. Giám sát hoạt động hàng ngày, đảm bảo dịch vụ suôn sẻ và hiệu quả. Giải quyết các thách thức hoạt động và thực hiện cải tiến. Duy trì giao tiếp rõ ràng và hiệu quả với nhân viên và khách hàng. Đảm bảo tất cả nhân viên thông thạo tiếng Anh để phục vụ khách du lịch là đối tượng khách chủ lực của nhà hàng

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 4 năm làm Quản Lý Nhà Hàng hoặc vai trò tương tự trong ngành thực phẩm và đồ uống. Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh xuất sắc. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ tốt. Khả năng dịch vụ khách hàng và giao tiếp tốt. Khả năng quản lý tài chính, bao gồm lập ngân sách và kiểm soát chi phí. Kiến thức về các quy định an toàn thực phẩm và vệ sinh. Kỹ năng tổ chức và giải quyết vấn đề tốt. Khả năng làm việc trong môi trường năng động và xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:10.000.000-18.000.000 hoặc thỏa thuận theo kinh nghiệm. Thưởng dựa trên hiệu suất công việc Đánh giá hiệu suất mỗi 6 tháng với khả năng tăng lương dựa trên hiệu suất. Cơ hội phát triển và thăng tiến nghề nghiệp Môi trường làm việc quốc tế năng động và hỗ trợ lẫn nhau. Giảm giá cho nhân viên khi mua thức ăn và đồ uống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI

