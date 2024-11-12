Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CÔNG TY TNHH ODA VINA làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: KCN Bình Xuyên 1, Sơn Lôi, Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Quản lý phân xưởng phụ trách các công đoạn gia công cơ khí Cắt lazer, chấn, hàn

Vận hành máy chấn tôn, máy cắt lazer. Với các ứng viên có kinh nghiệm sẽ kiêm thêm nhiệm vụ đào tạo và quản lý đội nhóm.

Nam: Tuổi 30 - 40, Nhanh nhẹn, có sức khỏe

Yêu cầu chuyên môn tốt nghiệp cao đẳng trở lên, Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel...)

Có kinh nghiệm quản lý sản xuất gia công cơ khí liên quan đến mảng kim loại tấm (Hiểu biết sâu sắc về cắt lazer, chấn và hàn kim loại)

Có kỹ năng quản lý con người tốt, am hiểu về quản lý chất lượng trong công đoạn

Ưu tiên các ứng viên sống tại Mê Linh-Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc

Trung thực, trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ODA VINA Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập 18 - 25 triệu/tháng, tùy vào kinh nghiệm làm việc và khả năng của các ứng viên khi trao đổi phỏng vấn. Thử việc 100% lương

• Tham gia đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định

• Hỗ trợ cơm trưa, ăn nhẹ tăng ca và các loại phụ cấp

• Được cung cấp đầy đủ công cụ phục vụ công việc

• Thưởng năng suất theo đánh giá, thưởng Tết âm lịch, thưởng hoặc quà các ngày lễ tết

• Tăng lương hằng năm

• Tham gia các hoạt động du lịch, liên hoan giao lưu đồng nghiệp của công ty tổ chức...

• Công ty đang trong đà phát triển nhanh chóng, mở rộng nhiều cơ hội cho nhân viên.

Công ty TNHH ODA VINA đang trên đà phát triển nhanh chóng mở rộng nhiều cơ hội cho nhân viên với 3 nhà máy sản xuất cửa thép vân gỗ, tủ bếp, gia công cơ khí chính xác.

Coi trọng hiệu suất, coi trọng con người! Chào mừng bạn gia nhập với ODA Group để chúng ta cùng phát triển!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ODA VINA

