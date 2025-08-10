Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
- Hà Nội: tòa văn phòng Tasco HH2 đường Phạm Hùng Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Xây dựng kế hoạch & ngân sách đào tạo phù hợp, kết nối với các hệ thống quản trị nhân sự.
Tổ chức & quản lý các chương trình đào tạo nội bộ/thuê ngoài; theo dõi & đánh giá hiệu quả sau đào tạo.
Triển khai các hoạt động phát triển năng lực: khung năng lực, IDP, PIP...
Tham gia các hoạt động truyền thông nội bộ & phát triển văn hóa doanh nghiệp.
Xây dựng hoặc cập nhật chính sách liên quan đến đào tạo & truyền thông.
Quản lý, cập nhật dữ liệu trên hệ thống nhân sự (Odoo).
Thực hiện báo cáo và tham gia các dự án của bộ phận.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 4 năm trong lĩnh vực đào tạo; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm truyền thông nội bộ.
Phân tích nhu cầu đào tạo, thiết kế & triển khai chương trình đào tạo tốt
Có kinh nghiệm đứng lớp & dẫn dắt đào tạo nội bộ
Sử dụng thành thạo các phương pháp & công cụ đo lường (Kirkpatrick, khảo sát, KPI...) để đánh giá hiệu quả đào tạo
Xây dựng, cập nhật và gắn kết khung năng lực với hệ thống quản trị nhân sự
Xây dựng thông điệp & nội dung truyền thông
Tổ chức & triển khai sự kiện nội bộ
Thành thạo Odoo, LMS, MS Office, Canva, PowerPoint
Quản lý thời gian, ưu tiên công việc, đảm bảo tiến độ & chất lượng
Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/ năm hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc
BẢO HIỂM VÀ CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI
Chế độ Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người nhà
Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần
Du lịch, Teambuilding/ dã ngoại định kỳ hàng năm
Chế độ mừng sinh con, quà nhân ngày Lễ/ Tết, quà ngày truyền thống và các chế độ phúc lợi khác
CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO
Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hiện công việc, kỹ năng mềm và thi các chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí tại Công ty
Được tham gia các chương trình đào tạo trước khi bắt đầu công việc và trong quá trình làm việc theo yêu cầu công việc
Chính sách phát triển, thăng tiến có lộ trình theo từng vị trí, từng phòng ban
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
