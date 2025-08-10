Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa văn phòng Tasco HH2 đường Phạm Hùng Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Xây dựng kế hoạch & ngân sách đào tạo phù hợp, kết nối với các hệ thống quản trị nhân sự.

Tổ chức & quản lý các chương trình đào tạo nội bộ/thuê ngoài; theo dõi & đánh giá hiệu quả sau đào tạo.

Triển khai các hoạt động phát triển năng lực: khung năng lực, IDP, PIP...

Tham gia các hoạt động truyền thông nội bộ & phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Xây dựng hoặc cập nhật chính sách liên quan đến đào tạo & truyền thông.

Quản lý, cập nhật dữ liệu trên hệ thống nhân sự (Odoo).

Thực hiện báo cáo và tham gia các dự án của bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế lao động, Tâm lý, Quản trị kinh doanh, Truyền thông.

Tối thiểu 4 năm trong lĩnh vực đào tạo; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm truyền thông nội bộ.

Phân tích nhu cầu đào tạo, thiết kế & triển khai chương trình đào tạo tốt

Có kinh nghiệm đứng lớp & dẫn dắt đào tạo nội bộ

Sử dụng thành thạo các phương pháp & công cụ đo lường (Kirkpatrick, khảo sát, KPI...) để đánh giá hiệu quả đào tạo

Xây dựng, cập nhật và gắn kết khung năng lực với hệ thống quản trị nhân sự

Xây dựng thông điệp & nội dung truyền thông

Tổ chức & triển khai sự kiện nội bộ

Thành thạo Odoo, LMS, MS Office, Canva, PowerPoint

Quản lý thời gian, ưu tiên công việc, đảm bảo tiến độ & chất lượng

Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập hấp dẫn

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/ năm hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc

BẢO HIỂM VÀ CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Chế độ Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người nhà

Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần

Du lịch, Teambuilding/ dã ngoại định kỳ hàng năm

Chế độ mừng sinh con, quà nhân ngày Lễ/ Tết, quà ngày truyền thống và các chế độ phúc lợi khác

CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO

Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hiện công việc, kỹ năng mềm và thi các chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí tại Công ty

Được tham gia các chương trình đào tạo trước khi bắt đầu công việc và trong quá trình làm việc theo yêu cầu công việc

Chính sách phát triển, thăng tiến có lộ trình theo từng vị trí, từng phòng ban

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin