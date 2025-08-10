Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XCMG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH XCMG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH XCMG VIỆT NAM

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TL09

- 26 khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2, đường Đoàn Khuê, Phường Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

-Ghi sổ, kiểm tra, đóng sổ và lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
-Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu.
-Các công việc liên quan tới thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhà thầu, thuế môn bài, thuế cho thuê tài sản.... hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
-Các công việc liên quan tới hồ sơ chuyển giá.
-Thiết lập, quản lý, điều phối các hoạt động kế toán.
-Làm việc với ngân hàng.
-Làm việc với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập,cơ quan thuế, hải quan....
-Theo dõi công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
-Quản lý hàng tồn kho.
-Kiểm tra, phê duyệt các bộ chứng từ thanh toán.
-Hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban.
-Các công việc khác được giao từ Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, có chứng chỉ kế toán trưởng là 1 lợi thế
-Kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 7 năm
-Có kinh nghiệm làm trong doanh nghiệp thương mại FDI là lợi thế
-Yêu cầu về ngoại ngữ : thành thạo tiếng anh hoặc tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH XCMG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương từ 18-25 triệu
-Bảo hiểm full lương, có phép năm từ thời gian thử việc
-Các chế độ khác theo quy định của luật
-Môi trường làm việc vui vẻ, đồng nghiệp dễ gần, sếp dễ tính.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XCMG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: TL09-26 khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2, đường Đoàn Khuê, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

