Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP TRIDGENTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 126 Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, Khu Him Lam, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý tài chính, kế toán, ngân sách và kiểm soát chi phí.

- Hỗ trợ chuẩn bị và kiểm tra hồ sơ kế toán, chứng từ thanh toán, đối chiếu số liệu kế toán.

- Phiên dịch, hỗ trợ, setup cuộc họp nội bộ.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng trung thành thạo 4 kỹ năng.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint),

- Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí Trợ lý.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP TRIDGENTC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 18.000.000 – 25.000.000 (thỏa thuận theo năng lực)

- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

- Được đào tạo và hỗ trợ trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP TRIDGENTC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin