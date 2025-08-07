Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP TRIDGENTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP TRIDGENTC
Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 126 Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, Khu Him Lam, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
- Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý tài chính, kế toán, ngân sách và kiểm soát chi phí.
- Hỗ trợ chuẩn bị và kiểm tra hồ sơ kế toán, chứng từ thanh toán, đối chiếu số liệu kế toán.
- Phiên dịch, hỗ trợ, setup cuộc họp nội bộ.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng trung thành thạo 4 kỹ năng.
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint),
- Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí Trợ lý.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP TRIDGENTC Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 18.000.000 – 25.000.000 (thỏa thuận theo năng lực)
- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
- Được đào tạo và hỗ trợ trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP TRIDGENTC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
