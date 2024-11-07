Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương
- Hà Nội: Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của nhà hàng.
Trực tiếp đánh giá kết quả thử việc và đào tạo.
Lập bảng công việc hàng ngày, hàng tuần cho nhân viên. Và điều chỉnh lại khi có phát sinh.
Điều động, sắp xếp nhân viên hoàn thành công việc.
Kiểm tra, theo dõi lượng khách và khâu chuẩn bị thực phẩm.
Kiểm tra và xác nhận thực đơn hàng ngày cùng bếp trưởng.
Set up và ghi lại bàn đặt.
Đưa ra biện pháp xử lý các tình huống phát sinh.
Điều động, sắp xếp nhân viên thực hiện công việc phát sinh trong ngày.
Tổ chức buổi họp đầu ca để truyền đạt, hướng dẫn thông tin cho nhân viên.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết phân công công việc, sắp xếp sảnh tiệc hợp lý
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ suất ăn tại ăn tại Nhà hàng (trưa)
Bảo hiểm xã hội (HĐLĐ ký từ 2 năm trở lên)
Tháng nghỉ off 4 ngày/ tháng
Giờ làm việc : 8h đến 17h30 (Có thể nghỉ sớm hơn với những ngày không có tiệc) và linh hoạt theo lịch hẹn tư vấn khách
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
