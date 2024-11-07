Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của nhà hàng.
Trực tiếp đánh giá kết quả thử việc và đào tạo.
Lập bảng công việc hàng ngày, hàng tuần cho nhân viên. Và điều chỉnh lại khi có phát sinh.
Điều động, sắp xếp nhân viên hoàn thành công việc.
Kiểm tra, theo dõi lượng khách và khâu chuẩn bị thực phẩm.
Kiểm tra và xác nhận thực đơn hàng ngày cùng bếp trưởng.
Set up và ghi lại bàn đặt.
Đưa ra biện pháp xử lý các tình huống phát sinh.
Điều động, sắp xếp nhân viên thực hiện công việc phát sinh trong ngày.
Tổ chức buổi họp đầu ca để truyền đạt, hướng dẫn thông tin cho nhân viên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý nhà hàng, sảnh tiệc
Biết phân công công việc, sắp xếp sảnh tiệc hợp lý

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng khởi điểm từ 12-14 triệu + thưởng theo doanh số mang về, lễ Tết
Hỗ trợ suất ăn tại ăn tại Nhà hàng (trưa)
Bảo hiểm xã hội (HĐLĐ ký từ 2 năm trở lên)
Tháng nghỉ off 4 ngày/ tháng
Giờ làm việc : 8h đến 17h30 (Có thể nghỉ sớm hơn với những ngày không có tiệc) và linh hoạt theo lịch hẹn tư vấn khách

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 431 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

