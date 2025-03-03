Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 13,5 - 16 triệu + tiền ăn cơm 35k/ ngày, • Có cung cấp chỗ ở • Môi trường làm việc thân thiện, ổn định., Quận Hoàng Mai

• Quét mã vận đơn hàng hóa tại kho khi công nhân xuất nhận hàng,

• Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

• Nam 1998 . Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi nhận việc.

• Thời gian làm việc ban đêm, sau 5h chiều, khoảng 10 tiếng mỗi ngày,

• Sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn và có trách nhiệm với công việc.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 13.5 - 16 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

