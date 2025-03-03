Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 13,5

- 16 triệu + tiền ăn cơm 35k/ ngày, • Có cung cấp chỗ ở • Môi trường làm việc thân thiện, ổn định., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

• Quét mã vận đơn hàng hóa tại kho khi công nhân xuất nhận hàng,
• Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam 1998 . Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi nhận việc.
• Thời gian làm việc ban đêm, sau 5h chiều, khoảng 10 tiếng mỗi ngày,
• Sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 13.5 - 16 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 45 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

