Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 13,5
- 16 triệu + tiền ăn cơm 35k/ ngày, • Có cung cấp chỗ ở • Môi trường làm việc thân thiện, ổn định., Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
• Quét mã vận đơn hàng hóa tại kho khi công nhân xuất nhận hàng,
• Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam 1998 . Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi nhận việc.
• Thời gian làm việc ban đêm, sau 5h chiều, khoảng 10 tiếng mỗi ngày,
• Sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn và có trách nhiệm với công việc.
Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 13.5 - 16 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
