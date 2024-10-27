Tuyển Quản lý Công ty cổ phần A79 làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 35 Triệu

Công ty cổ phần A79
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty cổ phần A79

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty cổ phần A79

Mức lương
28 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 108 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (Tòa nhà King Palace), Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 28 - 35 Triệu

1. Quản lý & kiểm soát tổng thể dự án, xây dựng kế hoạch triển khai thiết kế phù hợp với tiến độ tổng thể của dự án. Tham gia điều chỉnh tiến độ thiết kế cục bộ để phục vụ công tác thi công thực tế tại các dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo.
2. Triển khai & kiểm soát tổng thể công tác quản lý thiết kế, chủ trì xử lý việc điều chỉnh phạm vi công việc, tiến độ thực hiện, phát sinh chi phí của các đơn vị tư vấn thiết kế. Trình và xin ý kiến lãnh đão các phần việc phát sinh và căn cứ để thanh quyết toán.
3. Đánh giá tiến độ thiết kế, kiểm tra sự đồng bộ của giải pháp thiết kế với các bộ môn như kết cấu, quy hoạch, hạ tầng, cơ - điện, nội thất, cảnh quan. Góp ý, phản biện về hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở, hồ sơ bản vẽ kỹ thuật.
4. Rà soát tất cả hồ sơ phát hành bao gồm: nhiệm vụ thiết kế, hồ sơ thiết kế các bước phục vụ pháp lý, thẩm tra, thẩm định, đấu thầu và thi công xây dựng đảm bảo phù hợp tổng thể dự án.
5. Chủ động liên hệ làm việc với các nhà thầu tư vấn thiết kế để bổ sung, điều chỉnh các chi tiết còn thiếu trong bản vẽ thiết kế để làm rõ cho nhà thầu thi công đúng ý tưởng thiết kế. Xây dựng và cung cấp hồ sơ thiết kế cho Phòng cung ứng lập hồ sơ thầu cho các gói thầu liên quan đến thiết kế.
6. QLTK Kiến trúc bao gồm: Kiến trúc, kết cấu, quy hoạch, hạ tầng, MEPF, nội thất, cảnh quan, bếp, công nghệ, XLNT, mặt dựng công trình, kiểm tra thuyết minh và sơ đồ nguyên lý cho phù hợp bản vẽ và tính toán.
7. Hỗ trợ triển khai thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình tạm, vừa và nhỏ không đòi hỏi tính pháp lý. Mời, lựa chọn, thương thảo hợp đồng với các nhà thầu về tư vấn thiết kế.
8. Kiểm tra, kiểm soát tiến độ thiết kế, thẩm định chất lượng thiết kế các dự án, có các ý kiến chuyên môn và đề xuất. Phối hợp với các ban điều hành dự án để xử lý hiện trường.
9. Rà soát và kiểm soát ngân sách thiết kế, tránh các chi phí phát sinh xảy ra trong quá trình triển khai thiết kế. Rà soát tất cả hồ sơ phát hành bao gồm: nhiệm vụ thiết kế, hồ sơ thiết kế các bước phục vụ pháp lý, thẩm tra, thẩm định, đấu thầu và thi công xây dựng đảm bảo phù hợp tổng thể dự án.
10. Chủ trì phối hợp làm việc trực tiếp với các bên liên quan, cung cấp hồ sơ thiết kế, giải thích những yêu cầu cần làm rõ trên hồ sơ. Xử lý các vướng mắc thiết kế khi dự án đang triển khai thi công.
11. Điều phối các bộ môn, pháp lý dự án lập hồ sơ đấu thầu, xin giấy phép xây dựng, PCCC. Phối hợp với các bộ phận liên quan đánh giá chất lượng các gói thầu hạng mục.
12. Lập và triển khai các bản vẽ thiết kế khi có yêu cầu. Có thể bóc khối lượng và thống kê vật tư. Đề tay chi tiết phối hợp các bộ môn.
13. Khả năng giải quyết vấn đề, khả năng phân tích và định lượng, phát hiện hoặc cảnh báo các xung đột. Soát xét các hồ sơ mời thầu, shopdrawing, biện pháp thi công liên quan đến hạng mục.

Với Mức Lương 28 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn, trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch 2. Kinh nghiệm làm việc (số năm kinh nghiệm, lĩnh vực): 5 năm kinh nghiệm thiết kế các dự án quy mô lớn. 3. Kiến thức, Kỹ năng, thái độ/tố chất - Tố chất cần thiết cho công việc: + Kỹ năng lãnh đạo, giám sát và quản lý tiến độ công việc. + Khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các bộ phận liên quan để đạt hiệu quả công việc cao. + Nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc - Kiến thức chuyên môn: + Có chứng chỉ hành nghề thiết kế + Nắm được các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn hiện hành - Kỹ năng thiết yếu cho công việc: Tư duy thiết kế tốt, Tư duy quản lý dự án tốt. - Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành - Tin học: Thành thạo tin học văn phòng và chuyên ngành Kiến trúc - Kỹ năng khác: Kỹ năng quản lý mục tiêu, thời gian và kiểm soát công việc 4. Tiêu chuẩn khác: Tuân thủ kỷ luật. Tuyển dụng này tuân thủ chính sách bình đẳng giới và không phân biệt giới tính
1. Học vấn, trình độ chuyên môn:
2. Kinh nghiệm làm việc
3. Kiến thức, Kỹ năng, thái độ/tố chất
- Tố chất cần thiết cho công việc:
- Kiến thức chuyên môn:
- Kỹ năng thiết yếu cho công việc:
- Ngoại ngữ:
- Tin học:
- Kỹ năng khác:
4. Tiêu chuẩn khác:
Tuyển dụng này tuân thủ chính sách bình đẳng giới và không phân biệt giới tính

Tại Công ty cổ phần A79 Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thời gian làm việc: Từ T2 – sáng T7/tuần
2. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, -hiện đại, thân thiện.
3. Chính sách đãi ngộ công bằng, tương xứng. Xem xét điều chỉnh lương 02 lần/năm.
4. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các Bệnh viện uy tín.
5. Cơ hội tham gia các hoạt động teambuilding kết nối.
6. Được tham gia các chương trình Đào tạo phát triển nội bộ và bên ngoài Tập đoàn.
7. Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Khen thưởng cán bộ nhân viên xuất sắc hàng Quý.
8. Được hưởng chính sách dịch vụ giá ưu đãi hoặc miễn phí trong chuỗi hệ thống khách sạn cao cấp của Alphanam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần A79

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần A79

Công ty cổ phần A79

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất