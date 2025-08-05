Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH BN JEWELRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH BN JEWELRY
- Hồ Chí Minh: 268/10 An Phú Đông 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 28 - 35 Triệu
-Lập kế hoạch marketing tổng thể (thương hiệu, truyền thông, digital, bán hàng)
-Xây dựng và triển khai chiến dịch quảng bá sản phẩm trên các nền tảng: Facebook, TikTok, Google, YouTube, Website, Amazon...
-Phối hợp với các phòng ban: sản xuất, kinh doanh, thiết kế để ra mắt sản phẩm mới
-Quản lý đội ngũ marketing (Content, Media, Digital, PR, Thiết kế...)
-Phát triển thương hiệu BNJ trong nước và mở rộng thị trường quốc tế (Mỹ, châu Âu)
-Đo lường hiệu quả chiến dịch, phân tích dữ liệu thị trường, đề xuất chiến lược điều chỉnh
Với Mức Lương 28 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại, Kinh tế, Truyền thông hoặc liên quan.
Thành thạo digital marketing (Facebook Ads, Google Ads, Tiktok…)
Tiếng Anh tốt (nghe – nói – đọc – viết)
Có khả năng làm việc độc lập, quyết đoán và đưa ra chiến lược.
Có tư duy chiến lược, khả năng quản lý đội nhóm và kỹ năng điều phối đa phòng ban
Sáng tạo, chủ động, nhanh nhạy với xu hướng thị trường
Tại CÔNG TY TNHH BN JEWELRY Thì Được Hưởng Những Gì
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Quyền đề xuất và xây dựng chiến lược
Quyền điều hành phòng ban
Quyền phê duyệt và triển khai hoạt động marketing
Quyền kiểm soát và đánh giá hiệu quả
Quyền phối hợp với các phòng ban khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BN JEWELRY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
