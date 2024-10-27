Tuyển Quản lý CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM
- Hà Nội: số 5 Lý Tự Trọng , Hồng Bàng , Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nhiệm vụ quản lý điều hành và tuyển dụng nhân sự cho đoàn xe
Quản lý tài xế và xe, nắm rõ cả về số lượng và chất lượng.
Nhận đơn hàng và xử lý các vấn đề liên quan đến vận tải, giao hàng hằng ngày.
Lập kế hoạch sắp xếp phương tiện vận chuyển theo đơn hàng của khách hàng Bố trí và sắp xếp công việc, lộ trình tuyến đường hợp lý cho tài xế, phân công cụ thể công việc cho từng nhân viên tài xế.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm quản lý điều hành đoàn xe
Tuyển dụng tài xế, biết cơ bản về xếp hàng và các công việc liên quan đến vận tải
Có kỹ năng giao tiếp, tác phong nhanh nhẹn, cương quyết, trung thực
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10M - 15M++
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Team building / du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
