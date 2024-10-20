Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 280 Thụy Khuê, Tây Hồ, HN, Tây Hồ ...và 2 địa điểm khác

1. Hỗ trợ công tác tuyển dụng và đánh giá giáo viên định kỳ tháng, quý, năm:

2. Quản lý, vận hành lớp học tại trung tâm theo quy định của hệ thống

3. Bồi dưỡng, đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên môn

4. Nghiên cứu và phát triển các chương trình đào tạo gắn với lợi thế kinh doanh của các cơ sở do bản thân quản lý.

5. Training cho các bạn TA các bạn Sales về sản phẩm

6. Tư vấn lộ trình, làm syllabus với học viên OD & các khóa học phát sinh

7. Quản lý chất lượng, cam kết đầu ra với học viên

8. Quản lý chương trình Tutoring

9. Đảm bảo tỷ lệ tái tục tại trung tâm

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: ngôn ngữ, kinh tế, quản trị, biên phiên dịch

- Có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS hoặc tương đương từ 6.0, ưu tiên UV có khả năng Speaking tốt

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lí trong lĩnh vực Giáo dục;

- Có 3 năm kinh nghiệm quản lý, vận hành, chăm sóc lớp học

- Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề tốt;

- Kỹ năng quản lý con người tốt;

- Có thái độ tích cực trong công việc.

_ Tư duy nhanh, có khả năng chịu áp lực tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: lương cứng 12-17M +5M kpi + thưởng tái tục

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN..

- Được nghỉ phép 13 ngày/năm cùng ngày lễ tết theo quy định pháp luật

- Tham gia team building hàng năm và nhiều hoạt động khác theo quy chế Công ty

- Được đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng và yêu cầu cần thiết cho công việc

- Được đào tạo về lộ trình phát triển bản thân tại công ty

- Được hưởng các chế độ chính sách đãi ngộ tốt của công ty

- Chính sách ưu đãi học phí tại TT dành cho CBNV công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

