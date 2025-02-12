Tuyển Quản lý Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 900 - 1,200 USD

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Mức lương
900 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Plot K

- 3&4, Thang Long Industrial Park II, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province,Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 900 - 1,200 USD

Tùy vào năng lực và kinh nghiệm của Ứng viên sẽ được phân công quản lý một trong những nhóm công việc sau:
1. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG ĐOẠN
- Chịu trách nhiệm chung, quản lý công việc của Kỹ sư, Kỹ thuật viên, Công nhân.
- Bố trí nhân lực phù hợp với kế hoạch sản xuất.
- Cải tiến phương pháp kiểm tra tăng khả năng phát hiện lỗi.
- Đối ứng và xử lý khiếu nại ( FACA, 8D Report ) .
- Tổng hợp, quản lý và báo cáo dữ liệu liên quan đến chứng nhận line.
- Lập kế hoạch tuyển dụng nhân lực và đào tạo.
2. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA
- Quản lý hoạt động chung của nhóm
- Bố trí nhân lực phù hợp với kế hoạch sản xuất
- Chịu trách nhiệm báo cáo hàng ngày tới quản lý
- Quản lý các dữ liệu chất lượng đầu ra
- Cải tiến phương pháp kiếm tra tăng khả năng phát hiện lỗi
- Đối ứng và xử lý khiếu nại ( FACA, 8D,..)

Với Mức Lương 900 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Plot K-3&4, Thang Long Industrial Park II, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province, Vietnam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

