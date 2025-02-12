Tuyển Quản lý Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 900 - 1,200 USD

Tùy vào năng lực và kinh nghiệm của Ứng viên sẽ được phân công quản lý một trong những nhóm công việc sau:

1. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG ĐOẠN

- Chịu trách nhiệm chung, quản lý công việc của Kỹ sư, Kỹ thuật viên, Công nhân.

- Bố trí nhân lực phù hợp với kế hoạch sản xuất.

- Cải tiến phương pháp kiểm tra tăng khả năng phát hiện lỗi.

- Đối ứng và xử lý khiếu nại ( FACA, 8D Report ) .

- Tổng hợp, quản lý và báo cáo dữ liệu liên quan đến chứng nhận line.

- Lập kế hoạch tuyển dụng nhân lực và đào tạo.

2. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA

- Quản lý hoạt động chung của nhóm

- Bố trí nhân lực phù hợp với kế hoạch sản xuất

- Chịu trách nhiệm báo cáo hàng ngày tới quản lý

- Quản lý các dữ liệu chất lượng đầu ra

- Cải tiến phương pháp kiếm tra tăng khả năng phát hiện lỗi

- Đối ứng và xử lý khiếu nại ( FACA, 8D,..)