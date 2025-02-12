Tuyển Quản lý Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 900 - 1,200 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
- Hưng Yên: Plot K
- 3&4, Thang Long Industrial Park II, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province,Vietnam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 900 - 1,200 USD
Tùy vào năng lực và kinh nghiệm của Ứng viên sẽ được phân công quản lý một trong những nhóm công việc sau:
1. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG ĐOẠN
- Chịu trách nhiệm chung, quản lý công việc của Kỹ sư, Kỹ thuật viên, Công nhân.
- Bố trí nhân lực phù hợp với kế hoạch sản xuất.
- Cải tiến phương pháp kiểm tra tăng khả năng phát hiện lỗi.
- Đối ứng và xử lý khiếu nại ( FACA, 8D Report ) .
- Tổng hợp, quản lý và báo cáo dữ liệu liên quan đến chứng nhận line.
- Lập kế hoạch tuyển dụng nhân lực và đào tạo.
2. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA
- Quản lý hoạt động chung của nhóm
- Bố trí nhân lực phù hợp với kế hoạch sản xuất
- Chịu trách nhiệm báo cáo hàng ngày tới quản lý
- Quản lý các dữ liệu chất lượng đầu ra
- Cải tiến phương pháp kiếm tra tăng khả năng phát hiện lỗi
- Đối ứng và xử lý khiếu nại ( FACA, 8D,..)
Với Mức Lương 900 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
