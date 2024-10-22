Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH VIN GEM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH VIN GEM
- Hà Nam: Khu công nghiệp Đồng Văn I, Phường Đồng Văn, Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý phòng Đúc (nhân lực, máy móc, kế hoạch sản xuất...)
- Lập kế hoạch sửa chữa máy móc thiết bị bị hỏng trong quá trình sản xuất
- Lập kế hoạch chuẩn bị nguyên liệu vật tư cần thiết cho việc sản xuất.
- Giám sát, theo dõi hoạt động của hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất.
- Theo dõi tiến độ sản xuất, số lượng và chất lượng sản phẩm.
- Giám sát việc tuân thủ nội quy, thủ tục và kỷ luật lao động, an toàn lao động, PCCC trong bộ phận.
- Kiểm tra vệ sinh máy móc, thiết bị, khu vực làm việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm quản lý đúc: 3 năm trở lên;
Tinh thần trách nhiệm cao và có khả năng làm việc dưới áp lực cao;
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng mỹ ký.
Tại CÔNG TY TNHH VIN GEM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước, đóng bảo hiểm, thưởng hiệu quả công việc, nghỉ lễ tết, ....
- Làm việc trong môi trường gia năng động, coi trọng năng lực của NV
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIN GEM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
