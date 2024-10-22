Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH VIN GEM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Khu công nghiệp Đồng Văn I, Phường Đồng Văn, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý phòng Đúc (nhân lực, máy móc, kế hoạch sản xuất...)

- Lập kế hoạch sửa chữa máy móc thiết bị bị hỏng trong quá trình sản xuất

- Lập kế hoạch chuẩn bị nguyên liệu vật tư cần thiết cho việc sản xuất.

- Giám sát, theo dõi hoạt động của hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất.

- Theo dõi tiến độ sản xuất, số lượng và chất lượng sản phẩm.

- Giám sát việc tuân thủ nội quy, thủ tục và kỷ luật lao động, an toàn lao động, PCCC trong bộ phận.

- Kiểm tra vệ sinh máy móc, thiết bị, khu vực làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm quản lý đúc: 3 năm trở lên;

Tinh thần trách nhiệm cao và có khả năng làm việc dưới áp lực cao;

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng mỹ ký.

Tại CÔNG TY TNHH VIN GEM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương + thưởng. Tăng lương hàng năm theo quy định NN

- Được hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước, đóng bảo hiểm, thưởng hiệu quả công việc, nghỉ lễ tết, ....

- Làm việc trong môi trường gia năng động, coi trọng năng lực của NV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIN GEM

