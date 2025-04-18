Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 Triệu

Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 Triệu

Bee Logistics Corporation
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Bee Logistics Corporation

Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại Bee Logistics Corporation

Mức lương
400 - 600 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: T10, tòa 789 Bộ Quốc Phòng, 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương 400 - 600 Triệu

CÔNG VIỆC:
- Phụ trách truyền tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu /kinh doanh thương mại
- Theo dõi tiến độ thông quan, xuất khẩu / nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu
- Phối hợp bộ phận trucking theo dõi tiến độ giao hàng
- Hoàn thiện nhập chi phí trả các bên liên quan để close file trên hệ thống nội bộ
- Tư vấn khách hàng / sale về măt nghiệp vụ khi có yêu cầu
QUYỀN LỢI:
- Mức lương 11 - 15 triệu
- Tăng lương và Thưởng hàng năm các ngày lễ (2/9, 1/5, Trung thu, 1/6, Tết Dương, Tết âm (1-4 tháng lương).
- Phụ cấp cơm trưa.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Du lịch, hoạt động ngoại khóa thường xuyên
- Bảo hiểm tai nạn 24/24.
- Cơ hội đào tạo, phát triển, luân chuyển công việc trong bộ phận trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài

Với Mức Lương 400 - 600 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Bee Logistics Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bee Logistics Corporation

Bee Logistics Corporation

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

