Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 Triệu

CÔNG VIỆC:

- Phụ trách truyền tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu /kinh doanh thương mại

- Theo dõi tiến độ thông quan, xuất khẩu / nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu

- Phối hợp bộ phận trucking theo dõi tiến độ giao hàng

- Hoàn thiện nhập chi phí trả các bên liên quan để close file trên hệ thống nội bộ

- Tư vấn khách hàng / sale về măt nghiệp vụ khi có yêu cầu

QUYỀN LỢI:

- Mức lương 11 - 15 triệu

- Tăng lương và Thưởng hàng năm các ngày lễ (2/9, 1/5, Trung thu, 1/6, Tết Dương, Tết âm (1-4 tháng lương).

- Phụ cấp cơm trưa.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Du lịch, hoạt động ngoại khóa thường xuyên

- Bảo hiểm tai nạn 24/24.

- Cơ hội đào tạo, phát triển, luân chuyển công việc trong bộ phận trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài