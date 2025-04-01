Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại Công ty Cổ phần VNT Invest Group
- Hà Nội: Tòa nhà UPSWAY, Số 11, Ngõ 19 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
1. Mô tả công việc
- Phụ trách quản lý bảng hàng.
- Thực hiện các thủ tục giao dịch cho khách hàng
- Chuẩn bị các chứng từ, công văn, form mẫu...phục vụ cho việc triển khai dự án.
- Trực tiếp hỗ trợ thủ tục (check căn/lock căn/giữ chỗ/đặt chỗ/rút cọc, ký HĐMB/giao dịch với CĐT/Đại lý)
- Soạn hợp đồng liên kết, theo dõi số liệu giao dịch, doanh số, doanh thu của dự án.
- Lưu trữ hồ sơ/ văn bản
- Với Phòng Kinh doanh: phối hợp triển khai công việc liên quan đến làm thủ tục với khách hàng & đối chiếu dữ liệu đặt cọc/ký VBTT/HĐVV/HĐMB
- Với Phòng kế toán: Phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Phiếu tính giá, Hợp đồng...
- Báo cáo cập nhật thông tin/ tình trạng ký kết các văn bản của khách hàng phát sinh theo ngày
- Những công việc khác được phân công theo chỉ đạo của quản lý.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán...
- Ưu tiên ứng viên am hiểu về lĩnh vực bất động sản.
Tại Công ty Cổ phần VNT Invest Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
