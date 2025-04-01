Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

1. Mô tả công việc

- Phụ trách quản lý bảng hàng.

- Thực hiện các thủ tục giao dịch cho khách hàng

- Chuẩn bị các chứng từ, công văn, form mẫu...phục vụ cho việc triển khai dự án.

- Trực tiếp hỗ trợ thủ tục (check căn/lock căn/giữ chỗ/đặt chỗ/rút cọc, ký HĐMB/giao dịch với CĐT/Đại lý)

- Soạn hợp đồng liên kết, theo dõi số liệu giao dịch, doanh số, doanh thu của dự án.

- Lưu trữ hồ sơ/ văn bản

- Với Phòng Kinh doanh: phối hợp triển khai công việc liên quan đến làm thủ tục với khách hàng & đối chiếu dữ liệu đặt cọc/ký VBTT/HĐVV/HĐMB

- Với Phòng kế toán: Phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Phiếu tính giá, Hợp đồng...

- Báo cáo cập nhật thông tin/ tình trạng ký kết các văn bản của khách hàng phát sinh theo ngày

- Những công việc khác được phân công theo chỉ đạo của quản lý.