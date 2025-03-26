Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 950 - 15 USD

Mức lương 950 - 15 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: R(R2) Khu công nghiệp Quang Châu, Phường Quang Châu, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc

• Quản lý và giám sát toàn bộ các hoạt động hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

• Đảm bảo hàng hóa tuân thủ các quy định và tháo gỡ các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục hải quan.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các cơ quan hải quan.

• Lập báo cáo định kỳ về các hoạt động hải quan cho ban lãnh đạo công ty.

• Đào tạo và hướng dẫn nhân viên liên quan đến quy trình hải quan.

• Phân tích dữ liệu hải quan để đưa ra các phương án tối ưu hóa quy trình.

• Tham gia vào các dự án cải tiến liên quan đến quy trình xuất nhập khẩu.

Yêu Cầu Công Việc

• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hải quan.

• Thành thạo tiếng Trung.

• Hiểu biết sâu về các quy định pháp lý liên quan đến xuất nhập khẩu.

• Có kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt.

• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

• Có kiến thức về các hệ thống quản lý hải quan là một lợi thế.

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

