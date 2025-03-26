Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 950 - 15 USD

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Mức lương
950 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: R(R2) Khu công nghiệp Quang Châu, Phường Quang Châu, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương 950 - 15 USD

• Quản lý và giám sát toàn bộ các hoạt động hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu.
• Đảm bảo hàng hóa tuân thủ các quy định và tháo gỡ các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục hải quan.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các cơ quan hải quan.
• Lập báo cáo định kỳ về các hoạt động hải quan cho ban lãnh đạo công ty.
• Đào tạo và hướng dẫn nhân viên liên quan đến quy trình hải quan.
• Phân tích dữ liệu hải quan để đưa ra các phương án tối ưu hóa quy trình.
• Tham gia vào các dự án cải tiến liên quan đến quy trình xuất nhập khẩu.

Với Mức Lương 950 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hải quan.
• Thành thạo tiếng Trung.
• Hiểu biết sâu về các quy định pháp lý liên quan đến xuất nhập khẩu.
• Có kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt.
• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
• Có kiến thức về các hệ thống quản lý hải quan là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô R(R2) KCN Quang Châu-Việt Yên-Bắc Giang.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất