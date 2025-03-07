Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Integrate Logistics Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

• Làm thủ tục thông quan cho các loại hình xuất nhập khẩu.

• Làm chứng từ xin cấp C/O các loại form.

• Theo dõi giám sát giao nhận hàng XNK, báo cáo và điều phối xe (khi có yêu cầu)

• Làm việc các cơ quan/đơn vị chuyên ngành liên quan (kiểm dịch thực vật, động vật, hun trùng, khai báo hóa chất, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm định, kiểm tra chất lượng nhà nước);

• Giải quyết các phát sinh xảy ra trong quá trình làm thủ tục hải quan với khách hàng, hải quan,…

• Làm các báo cáo và thực hiện các công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng.

• Các công việc có liên quan khác (sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)