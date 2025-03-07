Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Integrate Logistics Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại Integrate Logistics Company Limited
- Hồ Chí Minh: 2FL, 70 Huynh Van Banh, Ward 15, Phu Nhuan District Hochiminh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
• Làm thủ tục thông quan cho các loại hình xuất nhập khẩu.
• Làm chứng từ xin cấp C/O các loại form.
• Theo dõi giám sát giao nhận hàng XNK, báo cáo và điều phối xe (khi có yêu cầu)
• Làm việc các cơ quan/đơn vị chuyên ngành liên quan (kiểm dịch thực vật, động vật, hun trùng, khai báo hóa chất, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm định, kiểm tra chất lượng nhà nước);
• Giải quyết các phát sinh xảy ra trong quá trình làm thủ tục hải quan với khách hàng, hải quan,…
• Làm các báo cáo và thực hiện các công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng.
• Các công việc có liên quan khác (sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực forwarder, logistics, hãng tàu,…
• Cẩn thận, trung thực, kỹ tính, nhanh nhẹn, ham học hỏi, chịu khó, khả năng giao tiếp tốt.
• Kỹ năng hợp tác làm việc nhóm tốt, sẵn sàng làm việc với áp lực công việc, gắn bó với công ty
• Ngoại ngữ: tiếng Anh (viết, nghe, nói thành thạo)
Tại Integrate Logistics Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Integrate Logistics Company Limited
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI