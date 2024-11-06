Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
- Bắc Giang: Hải An ...và 4 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý, chia tuyến, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ tài xế xe máy (rider) tại trạm.
Giám sát, hướng dẫn công việc, sắp xếp nhân viên Điều phối làm việc theo ca tại trạm giao nhận.
Quản lý hành trình đơn hàng giao, lấy, trả đúng với tiêu chuẩn và quy định công ty.
Chủ động xử lý các sự cố phát sinh hằng ngày trong phạm vi công việc tại trạm giao nhận. Đưa ra các hướng dẫn và các giải pháp thiết thực tại các trạm giao nhận được phụ trách.
Chịu trách nhiệm truyền tải, trao đổi thông tin, phổ biến quy trình, quy định chung của công ty đến nhóm nhân viên làm việc tại trạm.
Báo cáo hoạt động giao hàng định kỳ theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và đề xuất hướng giải quyết nếu có.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu và nắm rõ về các tuyến đường trong địa bàn.
Có khả năng đọc hiểu báo cáo.
Có thể làm báo cáo và phân tích dữ liệu bằng Excel
Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống quản lý đơn hàng.
Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng chồng thưởng gồm: Lương tháng 13, thưởng kết quả công việc theo tháng/ theo năm
BHYT, BHTN, BHXH, Gói khám sức khỏe Bảo Việt, khám sức khỏe định kỳ
20 ngày nghỉ phép/ năm
Cơ hội được đào tạo nội bộ, nâng cao kỹ năng
Xét tăng chức, tăng lương hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI