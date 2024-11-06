Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Hải An ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, chia tuyến, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ tài xế xe máy (rider) tại trạm.

Giám sát, hướng dẫn công việc, sắp xếp nhân viên Điều phối làm việc theo ca tại trạm giao nhận.

Quản lý hành trình đơn hàng giao, lấy, trả đúng với tiêu chuẩn và quy định công ty.

Chủ động xử lý các sự cố phát sinh hằng ngày trong phạm vi công việc tại trạm giao nhận. Đưa ra các hướng dẫn và các giải pháp thiết thực tại các trạm giao nhận được phụ trách.

Chịu trách nhiệm truyền tải, trao đổi thông tin, phổ biến quy trình, quy định chung của công ty đến nhóm nhân viên làm việc tại trạm.

Báo cáo hoạt động giao hàng định kỳ theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và đề xuất hướng giải quyết nếu có.

Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng tại vị trí tương tự (có liên quan đến Logistic, chuỗi cung ứng, vận chuyển,...)

Hiểu và nắm rõ về các tuyến đường trong địa bàn.

Có khả năng đọc hiểu báo cáo.

Có thể làm báo cáo và phân tích dữ liệu bằng Excel

Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống quản lý đơn hàng.

Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn trong ngành, thử việc nhận 100% lương

Thưởng chồng thưởng gồm: Lương tháng 13, thưởng kết quả công việc theo tháng/ theo năm

BHYT, BHTN, BHXH, Gói khám sức khỏe Bảo Việt, khám sức khỏe định kỳ

20 ngày nghỉ phép/ năm

Cơ hội được đào tạo nội bộ, nâng cao kỹ năng

Xét tăng chức, tăng lương hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

