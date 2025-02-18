Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Dragon Logistics Co.,ltd - HCMC Branch làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 13 Triệu

Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Dragon Logistics Co.,ltd - HCMC Branch làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 13 Triệu

Dragon Logistics Co.,ltd - HCMC Branch
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Dragon Logistics Co.,ltd - HCMC Branch

Quản lý/Trưởng phòng vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Trưởng phòng vận hành Tại Dragon Logistics Co.,ltd - HCMC Branch

Mức lương
Từ 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Mô Tả Công Việc Quản lý/Trưởng phòng vận hành Với Mức Lương Từ 13 Triệu

- Lương: Từ 13 triệu trở lên, thỏa thuận theo năng lực.
- Lương:
- Mô tả công việc:
+ Quản lý, tổ chức và kiểm soát hoạt động của kho.
+ Lập báo cáo hàng tháng về hoạt động kho theo quy định công ty và yêu cầu khách hàng.
+ Theo dõi việc thanh toán các chi phí của kho.
+ Thực hiện các công việc khác trong Bộ Phận theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu:
+ Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
+ Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học.
+ Có tính tự giác trong công việc và tinh thần tập thể.
+ Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng.
- Phúc lợi:
+ Lương tháng 13; thưởng: 30/4, 2/9, cuối năm. Tổng thu nhập 1 năm gần 15 tháng lương.

Tại Dragon Logistics Co.,ltd - HCMC Branch Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dragon Logistics Co.,ltd - HCMC Branch

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Dragon Logistics Co.,ltd - HCMC Branch

Dragon Logistics Co.,ltd - HCMC Branch

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số 12 Tôn Đản, phường 13, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

