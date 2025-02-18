Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Dragon Logistics Co.,ltd - HCMC Branch làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 13 Triệu

Mức lương Từ 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Quản lý/Trưởng phòng vận hành Với Mức Lương Từ 13 Triệu

- Lương: Từ 13 triệu trở lên, thỏa thuận theo năng lực.

- Lương:

- Mô tả công việc:

+ Quản lý, tổ chức và kiểm soát hoạt động của kho.

+ Lập báo cáo hàng tháng về hoạt động kho theo quy định công ty và yêu cầu khách hàng.

+ Theo dõi việc thanh toán các chi phí của kho.

+ Thực hiện các công việc khác trong Bộ Phận theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu:

+ Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

+ Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học.

+ Có tính tự giác trong công việc và tinh thần tập thể.

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng.

- Phúc lợi:

+ Lương tháng 13; thưởng: 30/4, 2/9, cuối năm. Tổng thu nhập 1 năm gần 15 tháng lương.

Tại Dragon Logistics Co.,ltd - HCMC Branch Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dragon Logistics Co.,ltd - HCMC Branch

