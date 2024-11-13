Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 30 Triệu

Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 30 Triệu

Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam

Quản lý/Trưởng phòng vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Trưởng phòng vận hành Tại Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam

Mức lương
14 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý/Trưởng phòng vận hành Với Mức Lương 14 - 30 Triệu

1) Điều phối chung các dịch vụ tại tòa nhà
- Tiếp nhận nhu cầu dịch vụ và điều phối các bộ phận An ninh, Kỹ thuật, Môi trường cung cấp dịch vụ tại (các) tòa nhà Công ty quản lý. Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, làm sạch tòa nhà và khuôn viên xung quanh tòa nhà, khu vực được phân công, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.
-Tổ chức thực hiện công tác an ninh tòa nhà, đảm bảo an toàn, an ninh cho con người và tài sản trong tòa nhà. Giám sát, kiểm soát việc trông giữ và thu tiền trông xe quanh tòa nhà, bãi xe, kho và các khu vực được phân công
2) Đại diện co Công ty
Làm đầu mối tiếp nhận các ý kiến, nhu cầu của khách hàng và xử lý trong phạm vi quyền hạn hoặc chuyển về Công ty để có biện pháp giải quyết.
3) Tiếp quản tòa nhà
Xây dựng các phương án tiếp quản tòa nhà và triển khai
4) Quản lý công nợ và ngân sách hoạt động của phòng
- Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ, thu phí quản lý và các chi phí sinh hoạt, các khoản tiền đóng góp mà Chủ căn hộ trả theo quy định của tòa nhà.
Theo dõi việc thanh toán phí Quản lý hàng tháng và các chi phí dịch vụ phải nộp khác của chủ căn hộ
- Xây dựng ngân sách hoạt động cho từng tòa nhà và quản lý ngân sách.
5) Theo dõi, kiểm tra và giám sát hệ thống kỹ thuật tòa nhà
Theo dõi, kiểm tra và giám sát hệ thống kỹ thuật tòa nhà: Hệ thống điện, hệ thống cấp
thoát nước, hệ thống điều hòa, hệ thống thang máy, hệ thống báo cháy, máy phát điện,
chống sét, gas, rác thải, camera quan sát....
6) Lập kế hoạch công việc
- Từ mục tiêu và chiến lược của Công ty lập kế hoạch kinh doanh năm/quí/tháng.
- Căn cứ vào định biên và định mức lương, TB có trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân viên trong BQL.
7) Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về quản lý, phát triển kinh doanh
Nhận xét tình hình thực tế, đưa ra ý kiến cải tiến cho lãnh đạo Công ty.
8) Các công tác khác
- Quản lý và điều hành mọi hoạt động của Toà nhà, hướng dẫn các Cư dân sống trong các căn hộ thực hiện đúng các điều khoản đã được quy định trong các Quy chế quản lý, sử dụng của Toà nhà, các công trình tiện ích chung.
- Thiết lập quan hệ tốt với các khối cơ quan quản lý Nhà nước: phường, quận, cơ quan quản lý Ngành dọc, để giải quyết các vụ việc xảy ra hàng ngày của Tòa nhà...như Công an Phường, PCCC, GTCC, VS môi trường...
- Phối hợp với các cơ quan chức năng và các phòng ban liên quan tổ chức tập huấn, diễn tập các công tác nghiệp vụ theo quy định. Đề xuất các chương trình đào tạo nội bộ nhằm nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ quản lý tòa nhà cho CBNV
- Thực hiện các nhiệm vụ do Ban giám đốc giao
- Phối hợp cùng các phòng ban, bộ phận trong giải quyết công việc nhằm đạt

Với Mức Lương 14 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, quản trị doanh nghiệp, Quản trị nguồn lực.
Chứng chỉ cần có: Giám đốc quản lý tòa nhà, Vận hành quản lý tòa nhà.
Kiến thức: nắm vững các sản phẩm dịch vụ bất động sản, các quy định, chính sách của nhà nước về bất động sản, luật kinh doanh bất động sản, các quy định của công ty.
2. kỹ năng : Kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục...
3. Kinh Nghiệm: Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương
4. Phẩm chất đạo đức: định hướng công việc, cương quyết, linh hoạt, có khả năng tác động người khác,
5. Các yêu cầu khác: Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH; chế độ BH sức khoẻ/tai nạn, BH thất nghiệp
Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị làm việc
Nghỉ lễ Tết theo quy định của Công ty.
Tăng lương, thưởng hàng năm theo quyết định của Công ty; thưởng lễ tết; lương tháng 13.
Những chế độ khác theo Quy chế tài chính của Công ty và Luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam

Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Dự án Times Garden Hạ Long, đường 25 tháng 4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

