Tuyển Quản Lý Xưởng thu nhập 30 - 32 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH KOEI TOOL VIỆT NAM
- Hưng Yên: cụm IDI, đường B2, khu công nghiệp Phố Nối A, Văn Lâm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 32 Triệu
- Quản lý & bao quát toàn bộ công việc của xưởng làm khuôn mới
- Am hiểu về quy trình công nghệ làm khuôn mới và các máy gia công khuôn: nhận bản vẽ 2d, 3d từ thiết kế, phân công công việc cho từng vị trí máy gia công
- Am hiểu kết cấu các loại khuôn lắp ráp, chi tiết trong 1 bộ khuôn
- Tính toán thời gian thực hiện và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và kế hoạch giao hàng
- Điều tra nguyên nhân lỗi và khắc phục trong quá trình gia công
- Làm báo cáo bằng tiếng Anh
- Đào tạo cho nhân viên (nếu cần)
- Managing & overseeing the entire work of the new mold workshop
- Understanding of the new mold making technology process and mold processing machines: receiving 2D, 3D drawings from the design, assigning work to each processing machine position
- Understanding the structure of assembly molds, details in a mold set
- Calculating the making mold timing and adjusting to suit the actual situation and delivery plan
- Investigating the cause of errors and correcting them during the processing process
- Making reports in English
- Training for Production staffs
Với Mức Lương 30 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng Trung cấp trở lên/ Intermediate Degree up
Am hiểu 2 phần mềm CAD & NX/ Understanding in using NX & CAD Software
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật cơ khí/ Understanding in mechanical drawing
Tin học văn phòng khá tốt/ Can using Microsoft Office
Quản lý, dẫn dắt đội nhóm/ Manage & team work
Lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch nếu cần/ Make plan & adjust following orders
Xử lý tình huống/ Resolve issues
Làm việc dưới áp lực cao/ Work under pressure
Tại CÔNG TY TNHH KOEI TOOL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm 100% lương sau khi kết thúc thử việc
Thưởng tháng lương 13, đánh giá tăng lương hằng năm
Nghỉ tất cả các T7, chủ nhật
Cơ hội đào tạo và làm việc nước ngoài
