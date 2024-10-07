Tuyển Quản Lý Xưởng thu nhập 30 - 32 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 30 - 32 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: cụm IDI, đường B2, khu công nghiệp Phố Nối A, Văn Lâm

- Quản lý & bao quát toàn bộ công việc của xưởng làm khuôn mới

- Am hiểu về quy trình công nghệ làm khuôn mới và các máy gia công khuôn: nhận bản vẽ 2d, 3d từ thiết kế, phân công công việc cho từng vị trí máy gia công

- Am hiểu kết cấu các loại khuôn lắp ráp, chi tiết trong 1 bộ khuôn

- Tính toán thời gian thực hiện và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và kế hoạch giao hàng

- Điều tra nguyên nhân lỗi và khắc phục trong quá trình gia công

- Làm báo cáo bằng tiếng Anh

- Đào tạo cho nhân viên (nếu cần)

- Managing & overseeing the entire work of the new mold workshop

- Understanding of the new mold making technology process and mold processing machines: receiving 2D, 3D drawings from the design, assigning work to each processing machine position

- Understanding the structure of assembly molds, details in a mold set

- Calculating the making mold timing and adjusting to suit the actual situation and delivery plan

- Investigating the cause of errors and correcting them during the processing process

- Making reports in English

- Training for Production staffs

Bằng Trung cấp trở lên/ Intermediate Degree up Am hiểu 2 phần mềm CAD & NX/ Understanding in using NX & CAD Software Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật cơ khí/ Understanding in mechanical drawing Tin học văn phòng khá tốt/ Can using Microsoft Office Quản lý, dẫn dắt đội nhóm/ Manage & team work Lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch nếu cần/ Make plan & adjust following orders Xử lý tình huống/ Resolve issues Làm việc dưới áp lực cao/ Work under pressure

Tại CÔNG TY TNHH KOEI TOOL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm 100% lương sau khi kết thúc thử việc Thưởng tháng lương 13, đánh giá tăng lương hằng năm Nghỉ tất cả các T7, chủ nhật Cơ hội đào tạo và làm việc nước ngoài

Đóng bảo hiểm 100% lương sau khi kết thúc thử việc

Thưởng tháng lương 13, đánh giá tăng lương hằng năm

Nghỉ tất cả các T7, chủ nhật

Cơ hội đào tạo và làm việc nước ngoài

