Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thời Đại 12

- 12, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm nhu cầu, tư vấn cho khách hàng qua điện thoại dựa trên data từ công ty cung cấp.
Thực hiện các kế hoạch đẩy mạnh thương hiệu Công ty tới Khách hàng
Gặp gỡ, duy trì, xây dựng quan hệ và chăm sóc các khách hàng đang có.
Phối hợp các phòng ban cung cấp dịch vụ và lên hợp đồng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt. Trung thực, cẩn thận.
Có khả năng lập kế hoạch, điều phối triển khai công việc.
Thành thạo Tin học Văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Google Drive, One Drive).
Có tư duy Marketing (content, thiết kế) là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Có thưởng theo sản phẩm, doanh số.
Thưởng sinh nhật, hiếu, hỷ, thưởng tháng 13, thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty.
Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định.
Được đầu tư các khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn và các năng lực bổ trợ để đóng góp vào sự phát triển chung của cả công ty.
Có tiềm năng cho phát triển sự nghiệp bền vững, cơ hội thăng tiến trong doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình

Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa N01 - T1, KĐT Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

