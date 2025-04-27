Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thời Đại 12 - 12, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm nhu cầu, tư vấn cho khách hàng qua điện thoại dựa trên data từ công ty cung cấp.

Thực hiện các kế hoạch đẩy mạnh thương hiệu Công ty tới Khách hàng

Gặp gỡ, duy trì, xây dựng quan hệ và chăm sóc các khách hàng đang có.

Phối hợp các phòng ban cung cấp dịch vụ và lên hợp đồng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt. Trung thực, cẩn thận.

Có khả năng lập kế hoạch, điều phối triển khai công việc.

Thành thạo Tin học Văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Google Drive, One Drive).

Có tư duy Marketing (content, thiết kế) là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Có thưởng theo sản phẩm, doanh số.

Thưởng sinh nhật, hiếu, hỷ, thưởng tháng 13, thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty.

Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định.

Được đầu tư các khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn và các năng lực bổ trợ để đóng góp vào sự phát triển chung của cả công ty.

Có tiềm năng cho phát triển sự nghiệp bền vững, cơ hội thăng tiến trong doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình

