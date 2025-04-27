Tuyển Điều dưỡng Công ty cổ phần đầu tư Y dược Phúc dân sinh Yên Mỹ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư Y dược Phúc dân sinh Yên Mỹ
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Công ty cổ phần đầu tư Y dược Phúc dân sinh Yên Mỹ

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công ty cổ phần đầu tư Y dược Phúc dân sinh Yên Mỹ

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Lãng Cầu, Xã Tân Việt, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Mời người bệnh theo số thứ tự vào khám.
Trải săng giường và phụ giúp bác sĩ thăm khám.
Tiếp nhận thông tin bác sĩ thăm khám, nhập vào phiếu khám bệnh trong phần mềm.
Tích các chỉ định cận lâm sàng cho người bệnh theo y lệnh bác sĩ.
Phối hợp cùng chăm sóc khách hàng hướng dẫn người bệnh nộp tiền và đi làm các chỉ định.
Hỗ trợ các phòng khám khác khi cần.
Cập nhật phiếu khám vào hồ sơ của khách hàng, cất các phiếu tái khám vào hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho phòng Kế hoạch tổng hợp quản lý.
Lau dọn phòng khám chức năng phụ trách. Thu dọn đồ vải, khăn lau tay, đồ dùng y tế theo quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn.
Chuẩn bị giấy tờ, vật tư y tế tiêu hao, bìa hồ sơ, săng ga trải giường đảm bảo đủ cho phòng khám hoạt động trong ngày.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần đầu tư Y dược Phúc dân sinh Yên Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Được đảm bảo về các quyền lợi theo quy định của Luật lao động.
Thu nhập thoả thuận xứng đáng với năng lực.
Hỗ trợ cho bữa trưa CBNV.
Văn hoá làm việc nhân văn, tôn trọng nhân quyền và giàu tính sáng tạo.
Chế độ Khám chữa bệnh cho tứ thân phụ mẫu.
Cơ hội đào tạo phát triển chuyên môn trong nghề, được làm việc với các chuyên gia lớn trong nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Y dược Phúc dân sinh Yên Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư Y dược Phúc dân sinh Yên Mỹ

Công ty cổ phần đầu tư Y dược Phúc dân sinh Yên Mỹ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Lãng Cầu, Xã Tân Việt, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

