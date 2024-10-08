Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500

Thẩm định và quản trị rủi ro

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thẩm định và quản trị rủi ro Tại Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà PeakView, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Xây dựng, cập nhật, điều chỉnh các quy chế, chính sách, quy định QTRR tín dụng phù hợp với yêu cầu kinh doanh và tuân thủ các quy định, hướng dẫn của NHNN và pháp luật trong từng thời kỳ. Xây dựng chính sách và quy trình thẩm định rủi ro MT&XH trong hoạt động cấp tín dụng. Xây dựng các quy định về mô hình phê duyệt tín dụng, cơ chế tổ chức hoạt động của các đơn vị phê duyệt tín dụng, phân quyền phê duyệt tín dụng và các văn bản phân quyền, ủy quyền phê duyệt tín dụng. Rà soát cho ý kiến về rủi ro tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng, văn bản quy định có liên quan của các Đơn vị/Phòng/ Ban. Theo dõi, cập nhật các thay đổi về chính sách tín dụng của NHNN, của pháp luật, các kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan bên ngoài (Thanh tra NHNN, Kiểm toán độc lập) và kịp thời đề xuất điều chỉnh quy định nội bộ cho phù hợp. Thực hiện đào tạo, hướng dẫn thực hiện quy định, văn bản QTRR TD tới cán bộ nhân viên trong bộ phận, và các cá nhân, đơn vị có liên quan. Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến nghiệp vụ của Bộ phận/Phòng.
Xây dựng, cập nhật, điều chỉnh các quy chế, chính sách, quy định QTRR tín dụng phù hợp với yêu cầu kinh doanh và tuân thủ các quy định, hướng dẫn của NHNN và pháp luật trong từng thời kỳ.
Xây dựng chính sách và quy trình thẩm định rủi ro MT&XH trong hoạt động cấp tín dụng.
Xây dựng các quy định về mô hình phê duyệt tín dụng, cơ chế tổ chức hoạt động của các đơn vị phê duyệt tín dụng, phân quyền phê duyệt tín dụng và các văn bản phân quyền, ủy quyền phê duyệt tín dụng.
Rà soát cho ý kiến về rủi ro tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng, văn bản quy định có liên quan của các Đơn vị/Phòng/ Ban.
Theo dõi, cập nhật các thay đổi về chính sách tín dụng của NHNN, của pháp luật, các kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan bên ngoài (Thanh tra NHNN, Kiểm toán độc lập) và kịp thời đề xuất điều chỉnh quy định nội bộ cho phù hợp.
Thực hiện đào tạo, hướng dẫn thực hiện quy định, văn bản QTRR TD tới cán bộ nhân viên trong bộ phận, và các cá nhân, đơn vị có liên quan.
Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến nghiệp vụ của Bộ phận/Phòng.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh hoặc ngành khác có liên quan. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc ở cùng vị trí hoặc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tối thiểu 7 năm. Kỹ năng:
Bằng cấp:
Kinh nghiệm:
Kỹ năng:
Có kiến thức về các quy định, quy trình, chính sách quản lý rủi ro, chính sách tín dụng. Có kỹ năng phân tích tổng hợp và đưa ra những đề xuất khả thi; thành thạo soạn thảo văn bản.
Có kiến thức về các quy định, quy trình, chính sách quản lý rủi ro, chính sách tín dụng.
Có kỹ năng phân tích tổng hợp và đưa ra những đề xuất khả thi; thành thạo soạn thảo văn bản.

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn) 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)
13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers
Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý
Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính
Môi trường làm việc năng động:
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo
Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên
Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500

Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-tri-rui-ro-thu-nhap-25-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job206485
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Quản Trị Rủi Ro thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/01/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Quản trị rủi ro thu nhập 5 - 100 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Tuyển Quản Trị Rủi Ro thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company
Tuyển Quản Lý Rủi Ro thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Bách Thắng
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 2 - 5 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Luật TNHH Bách Thắng
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Tín Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Tuyển Quản Lý Rủi Ro thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN FINANCE Pro Company
Tuyển Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
SHINHAN FINANCE Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
Tuyển Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Cuộc Gọi thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FTB GROUP
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH FTB GROUP
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Quản Trị Rủi Ro thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/01/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Quản trị rủi ro thu nhập 5 - 100 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Tuyển Quản Trị Rủi Ro thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company
Tuyển Quản Lý Rủi Ro thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Bách Thắng
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 2 - 5 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Luật TNHH Bách Thắng
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Tín Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Tuyển Quản Lý Rủi Ro thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN FINANCE Pro Company
Tuyển Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
SHINHAN FINANCE Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
Tuyển Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Cuộc Gọi thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất