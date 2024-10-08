Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thẩm định và quản trị rủi ro Tại Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500
- Hà Nội: Toà PeakView, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
Xây dựng, cập nhật, điều chỉnh các quy chế, chính sách, quy định QTRR tín dụng phù hợp với yêu cầu kinh doanh và tuân thủ các quy định, hướng dẫn của NHNN và pháp luật trong từng thời kỳ.
Xây dựng chính sách và quy trình thẩm định rủi ro MT&XH trong hoạt động cấp tín dụng.
Xây dựng các quy định về mô hình phê duyệt tín dụng, cơ chế tổ chức hoạt động của các đơn vị phê duyệt tín dụng, phân quyền phê duyệt tín dụng và các văn bản phân quyền, ủy quyền phê duyệt tín dụng.
Rà soát cho ý kiến về rủi ro tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng, văn bản quy định có liên quan của các Đơn vị/Phòng/ Ban.
Theo dõi, cập nhật các thay đổi về chính sách tín dụng của NHNN, của pháp luật, các kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan bên ngoài (Thanh tra NHNN, Kiểm toán độc lập) và kịp thời đề xuất điều chỉnh quy định nội bộ cho phù hợp.
Thực hiện đào tạo, hướng dẫn thực hiện quy định, văn bản QTRR TD tới cán bộ nhân viên trong bộ phận, và các cá nhân, đơn vị có liên quan.
Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến nghiệp vụ của Bộ phận/Phòng.
Xây dựng, cập nhật, điều chỉnh các quy chế, chính sách, quy định QTRR tín dụng phù hợp với yêu cầu kinh doanh và tuân thủ các quy định, hướng dẫn của NHNN và pháp luật trong từng thời kỳ.
Xây dựng chính sách và quy trình thẩm định rủi ro MT&XH trong hoạt động cấp tín dụng.
Xây dựng các quy định về mô hình phê duyệt tín dụng, cơ chế tổ chức hoạt động của các đơn vị phê duyệt tín dụng, phân quyền phê duyệt tín dụng và các văn bản phân quyền, ủy quyền phê duyệt tín dụng.
Rà soát cho ý kiến về rủi ro tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng, văn bản quy định có liên quan của các Đơn vị/Phòng/ Ban.
Theo dõi, cập nhật các thay đổi về chính sách tín dụng của NHNN, của pháp luật, các kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan bên ngoài (Thanh tra NHNN, Kiểm toán độc lập) và kịp thời đề xuất điều chỉnh quy định nội bộ cho phù hợp.
Thực hiện đào tạo, hướng dẫn thực hiện quy định, văn bản QTRR TD tới cán bộ nhân viên trong bộ phận, và các cá nhân, đơn vị có liên quan.
Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến nghiệp vụ của Bộ phận/Phòng.
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp:
Kinh nghiệm:
Kỹ năng:
Có kiến thức về các quy định, quy trình, chính sách quản lý rủi ro, chính sách tín dụng. Có kỹ năng phân tích tổng hợp và đưa ra những đề xuất khả thi; thành thạo soạn thảo văn bản.
Có kiến thức về các quy định, quy trình, chính sách quản lý rủi ro, chính sách tín dụng.
Có kỹ năng phân tích tổng hợp và đưa ra những đề xuất khả thi; thành thạo soạn thảo văn bản.
Tại Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn) 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)
13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers
Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý
Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính
Môi trường làm việc năng động:
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo
Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên
Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI