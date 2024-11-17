Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Kế hoạch sản xuất

Lộ trình đào tạo, thăng tiến rõ ràng

Giai đoạn 01: 09 tháng - ở vị trí chuyên viên

Giai đoạn 02: 12 tháng - bổ nhiệm vị trí Trưởng bộ phận

Giai đoạn 03: 12 tháng - bổ nhiệm vị trí Phó phòng

Giai đoạn 04: 24 tháng - bổ nhiệm vị trí trưởng phòng và các vị trí cao hơn

Sau khi hoàn thành chương trình QTVDN, nhân sự sẽ tiếp tục được đào tạo và đánh giá theo lộ trình phát triển sự nghiệp của Tập đoàn Hoa Sen.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ:

Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên các khối ngành về Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán, kiểm toán, Logistics... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan tới công việc đảm nhiệm tại các Công ty con/Nhà máy.

- Giới tính:

Nam - tuổi từ 22 - 25

Ưu tiên ứng viên có tinh thần không ngừng học hỏi, nâng cao, chấp nhận luân chuyển, thử thách ở nhiều vị trí công việc, đơn vị công tác khác nhau tại Tập đoàn.

- Kinh nghiệm:

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

Ứng viên có kinh nghiệm lãnh đạo trong các câu lạc bộ; đội nhóm hoặc kinh nghiệm làm việc bán thời gian là một lợi thế.

- Kỹ năng:

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và/hoặc các phần mềm chuyên dụng có liên quan đến công việc.

Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Hoa) loại khá trở lên.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phân tích tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.

- Khác:

Ưu tiên tuyển dụng nhân sự cư trú tại địa phương hoặc các Tỉnh/Thành lân cận các Công ty con/Nhà máy.

Phù hợp với văn hóa 10 chữ T của Tập đoàn Hoa Sen.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực và vị trí

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 24/24 và Bảo hiểm cho người thân.

Khám sức khỏe định kì hằng năm.

Phụ cấp đồng phục hằng năm.

Phụ cấp khác theo quy định của Luật Lao động và Tập đoàn.

Lộ trình đào tạo rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

