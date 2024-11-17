Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
- Nghệ An: Lô CN 1
- 8, KCN Đông Hồi, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Lộ trình đào tạo, thăng tiến rõ ràng
Giai đoạn 01: 09 tháng - ở vị trí chuyên viên
Giai đoạn 02: 12 tháng - bổ nhiệm vị trí Trưởng bộ phận
Giai đoạn 03: 12 tháng - bổ nhiệm vị trí Phó phòng
Giai đoạn 04: 24 tháng - bổ nhiệm vị trí trưởng phòng và các vị trí cao hơn
Sau khi hoàn thành chương trình QTVDN, nhân sự sẽ tiếp tục được đào tạo và đánh giá theo lộ trình phát triển sự nghiệp của Tập đoàn Hoa Sen.
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên các khối ngành về Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán, kiểm toán, Logistics... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan tới công việc đảm nhiệm tại các Công ty con/Nhà máy.
- Giới tính:
Nam - tuổi từ 22 - 25
Ưu tiên ứng viên có tinh thần không ngừng học hỏi, nâng cao, chấp nhận luân chuyển, thử thách ở nhiều vị trí công việc, đơn vị công tác khác nhau tại Tập đoàn.
- Kinh nghiệm:
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
Ứng viên có kinh nghiệm lãnh đạo trong các câu lạc bộ; đội nhóm hoặc kinh nghiệm làm việc bán thời gian là một lợi thế.
- Kỹ năng:
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và/hoặc các phần mềm chuyên dụng có liên quan đến công việc.
Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Hoa) loại khá trở lên.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phân tích tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Khác:
Ưu tiên tuyển dụng nhân sự cư trú tại địa phương hoặc các Tỉnh/Thành lân cận các Công ty con/Nhà máy.
Phù hợp với văn hóa 10 chữ T của Tập đoàn Hoa Sen.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 24/24 và Bảo hiểm cho người thân.
Khám sức khỏe định kì hằng năm.
Phụ cấp đồng phục hằng năm.
Phụ cấp khác theo quy định của Luật Lao động và Tập đoàn.
Lộ trình đào tạo rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
