Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH
- Hồ Chí Minh: 72 Nguyễn Cơ Thạch, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tư vấn và bán các sản phẩm xe đap, xe điện, phụ kiện người đạp... và dịch vụ theo nhu cầu quan tâm của khách hàng
Tư vấn và bán
Tiếp nhận và phản hồi các tin nhắn, bình luận của khách hàng trên Fanpage Facebook của công ty.
Tiếp nhận và phản hồi các cuộc gọi từ khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.
Hỗ trợ khách hàng thông tin các thủ tục (đặt hàng, thanh toán, chính sách...)
Tiếp nhận và giải đáp thông tin, hỗ trợ xử lý các yêu cầu của khách hàng qua Tổng đài và qua đơn hàng trên website...
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại của khách hàng
Thực hiện các cuộc gọi ra để chăm sóc khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới
Ghi nhận và cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống CRM
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng
Đạt chỉ tiêu cuộc gọi và doanh số bán hàng được giao
Giải quyết các vấn đề phát sinh, hoặc các nhu cầu đặc biệt từ khách hàng
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Thành thạo vi tính văn phòng,
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đạt chỉ tiêu
Kiên nhẫn, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết vấn đề tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, hàng tiêu dùng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo các kỹ năng telesales, chăm sóc khách hàng
Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Được hưởng các chế độ phúc lợi như du lịch hằng năm, khám sức khỏe định kỳ
Thưởng các ngày lễ lớn và thưởng cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
