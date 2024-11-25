Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72 Nguyễn Cơ Thạch, Quận 2, Quận 2

Tư vấn và bán các sản phẩm xe đap, xe điện, phụ kiện người đạp... và dịch vụ theo nhu cầu quan tâm của khách hàng

Tiếp nhận và phản hồi các tin nhắn, bình luận của khách hàng trên Fanpage Facebook của công ty.

Tiếp nhận và phản hồi các cuộc gọi từ khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.

Hỗ trợ khách hàng thông tin các thủ tục (đặt hàng, thanh toán, chính sách...)

Tiếp nhận và giải đáp thông tin, hỗ trợ xử lý các yêu cầu của khách hàng qua Tổng đài và qua đơn hàng trên website...

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại của khách hàng

Thực hiện các cuộc gọi ra để chăm sóc khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới

Ghi nhận và cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống CRM

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng

Đạt chỉ tiêu cuộc gọi và doanh số bán hàng được giao

Giải quyết các vấn đề phát sinh, hoặc các nhu cầu đặc biệt từ khách hàng

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc Callcente, tư vấn, Telesales, Online sale,....

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Thành thạo vi tính văn phòng,

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đạt chỉ tiêu

Kiên nhẫn, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết vấn đề tốt

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, hàng tiêu dùng

Lương cơ bản 8 - 12tr tùy theo kinh nghiệm + hoa hồng theo doanh số + Thưởng target, thử việc full lương thưởng

Được đào tạo các kỹ năng telesales, chăm sóc khách hàng

Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Được hưởng các chế độ phúc lợi như du lịch hằng năm, khám sức khỏe định kỳ

Thưởng các ngày lễ lớn và thưởng cuối năm

