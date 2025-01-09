Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD

Mức lương 450 - 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 6, An Khanh Office Building, Phạm Ngọc Thạch, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 450 - 600 USD

- Quản lí, xử lí đơn hàng từ NVBH và Khách hàng thông qua Email hoặc DMS

- Quản lí số liệu liên quan đến đơn hàng, kiểm tra giá, chuyển đơn hàng xuất HĐ.

- Booking đơn hàng giao hàng qua Kho Tổng.

- Quản lí các số liệu kinh doanh, báo cáo Doanh số hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, KPI hàng tháng cho nhân viên kinh doanh

- Đảm bảo thông tin đơn hàng chính xác và được chuyển đến các bộ phận liên quan đầy đủ

- Gọi điện, liên hệ khách hàng để kiểm tra các thông tin khách hàng, đơn hàng (2 giờ mỗi ngày)

Với Mức Lương 450 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 1-2 năm kinh nghiệm sale admin, xử lí đơn hàng, xử lí số liệu trong ngành FMCG

- Thành thạo excel: sum, count, if, pivot, vlookup (Công ty sẽ có bài test excel 2 tiếng => trước khi tham gia phỏng vấn)

- Tiếng anh cơ bản (xử lí công việc bằng tiếng anh qua Văn bản , email,….)

- Làm việc cá nhân, làm việc nhóm

- Chăm chỉ, siêng năng chịu học hỏi và chịu được áp lực công việc

- Kỉ năng giao tiếp, nhẫn nại lắng nghe các phản hồi khi liên hệ khách hàng

Tại Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin