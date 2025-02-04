Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Công Nghiệp Hóa Chất Baosf làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 800 USD

Mức lương 700 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 700 - 800 USD

Chịu trách nhiệm hỗ trợ phòng kinh doanh và phòng kế toán trong việc bán hàng và quản lý sau bán hàng. Được phép làm việc tại nhà.

Với Mức Lương 700 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Trung (Bắt buộc)

- Lên đơn hàng, phối hợp với kho để giao hàng đúng yêu cầu của khách hàng, quản lý công nợ với phòng kinh doanh và các nghiệp vụ bán hàng và sau bán hàng

- Quản lý xuất-nhập-tồn kho hàng

- Phối hợp với kế toán để xử lý những nghiệp vụ về hoá đơn bán hàng.

- Quản lý tình trạng hàng hoá trong kho để kịp thời báo cáo công ty

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Hóa Chất Baosf Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

- Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ

- Nghỉ có lương

- Thưởng tháng 13 và thưởng cuối năm theo thành tích

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Hóa Chất Baosf

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin