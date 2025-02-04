Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Công Nghiệp Hóa Chất Baosf làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 800 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Hóa Chất Baosf
Mức lương
700 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 700 - 800 USD
Chịu trách nhiệm hỗ trợ phòng kinh doanh và phòng kế toán trong việc bán hàng và quản lý sau bán hàng. Được phép làm việc tại nhà.
Với Mức Lương 700 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tiếng Trung (Bắt buộc)
- Lên đơn hàng, phối hợp với kho để giao hàng đúng yêu cầu của khách hàng, quản lý công nợ với phòng kinh doanh và các nghiệp vụ bán hàng và sau bán hàng
- Quản lý xuất-nhập-tồn kho hàng
- Phối hợp với kế toán để xử lý những nghiệp vụ về hoá đơn bán hàng.
- Quản lý tình trạng hàng hoá trong kho để kịp thời báo cáo công ty
Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Hóa Chất Baosf Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
- Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ
- Nghỉ có lương
- Thưởng tháng 13 và thưởng cuối năm theo thành tích
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Hóa Chất Baosf
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
