Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Bao Bì Thủ Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô số 16, Khu Công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Tiếp nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng.

• Khai báo Hải quan.

• Theo dõi quá trình sản xuất hàng.

• Kiểm soát giao hàng.

• Theo dõi quá trình thanh toán.

• Tiếp nhận và xử lý phản hồi khiếu nại.

• Thống kê dữ liệu bán hàng.

• Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, xuất nhập khẩu.

• Giao tiếp tốt tiếng Anh, tiếng Trung (hoặc cả 2 là một lợi thế).

• Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Sales Admin trong các công ty sản xuất, ưu tiên người có kinh nghiệm trong các ngành sản xuất OEM đặc biệt trong ngành bao bì.

• Có sức khỏe tốt, tuổi từ 24 – 30 tuổi, nhanh nhẹn, trung thực, hoạt bát, nhiệt tình trong công việc, mong muốn gắn bó làm việc lâu dài với Công ty.

• Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Thủ Đô Thì Được Hưởng Những Gì

