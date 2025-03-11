Tuyển Sales Manager Công Ty Cổ Phần Uniben làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Thiết lập/ phân bổ mục tiêu bán hàng và kế hoạch làm việc cho đội ngũ bán hàng

• Theo dõi và đánh giá tiến trình thực hiện mục tiêu của đội ngũ hàng ngày/ hàng tuần và có giải pháp khắc phục kịp thời.

• Quản lý, thiết lập và cập nhật thường xuyên lộ trình hàng ngày của đội ngũ bán hàng để có thể tối đa hóa doanh số và duy trì sự hài lòng của khách hàng

• Hỗ trợ bán hàng và giám sát công việc bán hàng nhằm đạt mục tiêu doanh số, độ phủ tại khu vực/ kênh phụ trách

• Hỗ trợ/ hướng dẫn nhân viên bán hàng giải quyết những vấn đề khó khăn hàng ngày

• Họp đầu ngày với nhân viên bán hàng nhằm triển khai, kiểm soát, hướng dẫn, xử lý các tình huống bán hàng, theo dõi các KPI hằng ngày để có hành động khắc phục kịp thời

• Thường xuyên tuyển dụng, huấn luyện đào tạo nhân viên bán hàng phải hiểu chính sách và bán hàng thực địa để đảm bảo nhân viên tự tin có đủ kỹ năng vượt qua phản đối nhằm khai thác doanh số đạt mục tiêu được giao

• Phải tuyển đủ số lượng nhân viên bán hàng để khai thác hết các tuyến bán hàng đủ điều kiện cho phép

• Quản lý nhà phân phối/ siêu thị thông qua các hoạt động phối hợp xây dựng kế hoạch tồn kho, nhập hàng, bàn hàng theo tháng, quý nhằm đạt mục tiêu RSM giao. Đề xuất các hoạt động địa phương đầu tư phát triển thị trường, kiểm soát việc giao hàng, đảm bảo dịch vụ giao hàng 24 giờ

• Gặp gỡ và phối hợp với các nhà phân phối/ siêu thị về giá cả, hậu cần và các mục tiêu bán hàng