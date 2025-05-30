Tuyển Sales Manager Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 45 - 55 Triệu

Mức lương 45 - 55 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 253 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 45 - 55 Triệu

Với Mức Lương 45 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

 Nữ. Tuổi từ 35 đến 45 (Ưu tiên sinh năm 1984; 1985, 1986)

 Tốt nghiệp đại học trở lên (bắt buộc)

 Ít nhất 7 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý trong lĩnh vực bán hàng dịch vụ,

sản phẩm (ưu tiên lĩnh vực giáo dục đào tạo)

 Ít nhất 5 năm Kinh nghiệm quản lý đội nhóm từ 10-15 người. Kinh nghiệm

thực chiến.

 Có kinh nghiệm sử dụng CRM (bắt buộc)

 Kỹ năng giao tiếp tốt, ưu tiên giao tiếp tiếng Anh

 Có thể làm việc dưới áp lực và thời gian linh hoạt kể cả buổi tối, cuối tuần để

đạt được chỉ tiêu doanh số.

 Có tác phong & thái độ làm việc chuyên nghiệp, tham vọng, khao khát thành

công với mục tiêu rõ ràng.

 Tự tin, có kinh nghiệm đàm phán và giải quyết vấn đề nhanh.

 Có kiến thức xã hội tốt và chủ động trau dồi các kĩ năng.

 Tư duy tích cực, chịu trách nhiệm & tập trung vào giải pháp.

 Tích cực truyền cảm hứng và thúc đẩy mọi người đạt được mục tiêu chung.

 Là một trưởng nhóm gương mẫu, đầy quyết tâm, bảo đảm tiến độ công việc.

 Yêu thích công việc truyền cảm hứng và làm việc trong lĩnh vực Giáo dục,

Thiết kế, Sáng tạo

Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cơ bản: Thỏa thuận + KPI’s bonus cao

2. Đạt thu nhập từ 45 triệu đến 55 triệu/tháng

3. Được đào tạo sản phẩm chuyên nghiệp, kỹ năng mềm phù hợp với lĩnh vực tư

vấn bán hàng.

4. Lương tháng 13 + Thưởng KPI’s. Du lịch nước ngoài nếu Team đạt KPI’s

5. Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

6. 18 ngày nghỉ phép năm + nghỉ hè + nghỉ Tết và các ngày nghỉ lễ khác theo

quy định Nhà nước.

7. Giảm 50% các khóa Thiết kế cho nhân viên theo chính sách trường và ưu đãi

giảm giá 30% cho người thân.

8. Môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện, năng động, hỗ trợ cùng hướng tới

mục tiêu chung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin