Tuyển Sales Marketing Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)

Mức lương
1,000 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Galaxy Innovation Hub (GIHUB), Đường D1, Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD

Job overview:
Galaxy Telecom là một mạng di động ảo (MVNO) cung cấp các dịch vụ viễn thông tiên tiến, bao gồm eSIM quốc tế, phục vụ khách du lịch inbound/outbound tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chúng tôi tìm kiếm những ứng viên năng động, có tư duy kinh doanh và khả năng phát triển quan hệ đối tác để cùng mở rộng và phát triển thị trường.
1. Triển khai kinh doanh sản phẩm eSIM Quốc tế:
Quản lý thông tin, chăm sóc khách hàng, phát triển khách hàng sẵn có và tiềm năng.
2. Quản lý kinh doanh khách đoàn & đại lý du lịch:
• Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả cho phân khúc khách đoàn và đại lý du lịch.
• Đặt mục tiêu doanh thu, lập kế hoạch tiếp cận thị trường và khách hàng chiến lược.
• Chịu trách nhiệm hoàn thành KPI kinh doanh theo tuần/tháng/quý/năm.
3. Xây dựng và duy trì quan hệ đối tác:
• Phát triển và mở rộng mạng lưới khách hàng mới, tạo dựng mối quan hệ bền vững với các đối tác chiến lược.
• Quản lý, hỗ trợ và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)

Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Galaxy Innovation Hub, Road D1, Hi-Tech Park, District 9, HCMC.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

