Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N01 - T4 Ngoại Giao Đoàn, Hoàng Minh Thảo, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ dự án,

Quản lý công việc và báo cáo cấp trên.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án ( tiktok, facebook, website, Naver, Kakaotalk)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing.

Có kiến thức cơ bản về Marketing , Google, Facebook

Có khả năng hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm

Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ làm việc tích cực

Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả, làm việc độc lập cao, khả năng giao tiếp & thuyết trình tốt.

Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, tự do, hiện đại & thỏa sức sáng tạo.

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến lên làm Manager

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina

