Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: N01
- T4 Ngoại Giao Đoàn, Hoàng Minh Thảo, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ dự án,
Quản lý công việc và báo cáo cấp trên.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án ( tiktok, facebook, website, Naver, Kakaotalk)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing.
Có kiến thức cơ bản về Marketing , Google, Facebook
Có khả năng hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm
Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ làm việc tích cực
Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả, làm việc độc lập cao, khả năng giao tiếp & thuyết trình tốt.
Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, tự do, hiện đại & thỏa sức sáng tạo.
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến lên làm Manager
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
