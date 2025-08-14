Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa nhà Tân Hồng Hà, 317 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

+ Xác minh nhu cầu/ yêu cầu tuyển dụng; nắm bắt chân dung Khách hàng, chân dung Ứng viên thông qua Yêu cầu tuyển dụng cho các dự án IT lập trình phần mềm cho khối Khách hàng Nhật bản và Âu Mỹ
+ Tìm kiếm ứng viên ở đa dạng các vị trí trong lĩnh vực IT phần mềm như: Developer, BrSE, PM, Sale IT... ở đa dạng level từ junior đến senior
+ Tham gia Phỏng vấn, đánh gía ứng viên trực tiếp cùng manager
+ Sơ loại và tổ chức phỏng vấn
+ Hỗ trợ thương lượng về điều kiện làm việc và chế độ phúc lợi
+ Thống kê các dữ liệu ứng viên, chi phí tuyển dụng và các thông tin khác để lập báo cáo tuyển dụng
+ Tham gia các khoá học chuyên sâu về Kỹ năng tạo nguồn; Kỹ năng phỏng vấn đánh giá ứng viên; Kỹ năng tư vấn.. trong lĩnh vực IT

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học khối ngành kinh tế/ kinh doanh/ quản trị nhân lực/ ngoại ngữ v.v
+ Có thể giao tiếp tiếng anh (Level B2++) là điểm cộng
+ Có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng (từng tham gia các công đoạn của tuyển dụng như: tạo nguồn, phỏng vấn, đánh giá ứng viên..) là một lợi thế
+ Có hiểu biết và network ứng viên về một trong các ngành về: ICT (phần mềm & công nghệ) là một lợi thế
+ Khả năng giao tiếp - xã giao với ứng viên và khách hàng doanh nghiệp
+ Yêu thích/ tâm huyết với nghề nhân sự
+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực head-hunting hoặc HR Services là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

+ Hưởng mức thu nhập cạnh tranh, tối thiểu 13 tháng lương, thưởng Quý, thưởng theo từng case ứng viên tuyển dụng thành công
+ Thưởng dịp lễ tết (30/4-1/5; 2/9; 1/1); team building Quý, hàng năm..
+ Hợp tác cùng những đồng nghiệp thân thiện, giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn,
+ Chủ động trong việc đề xuất phương án, deadline, phương pháp giải quyết vấn đề...,
+ Có nhiều cơ hội phát triển, nâng cao năng lực bản thân
+ Được hưởng BHXH, BHYT, chế độ nghỉ phép và các quyền lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tầng 3, tòa nhà Tân Hồng Hà, 317 Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

