Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân TPQ làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - 327 Bùi Trọng Nghĩa, Khu Phố 3, Trảng Dài,Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tư vấn khách hàng về thông tin thuốc, bán thuốc theo toa và hướng dẫn khách hàng sử dụng.

- Tư vấn khách hàng các sản phẩm, dịch vụ khác của Công ty.

- Một số công việc/nhiệm vụ khác tại cửa hàng: Sắp xếp, trưng bày thuốc, ...

- Vệ sinh hàng hóa, quầy kệ và khu vực làm việc tại cửa hàng.

- Quản lý, đảm bảo hạn sử dụng của thuốc và hàng hóa theo đúng quy định.

- Quản lý và kiểm kê hàng tồn kho theo sự hướng dẫn của quản lý nhà thuốc và Công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có nhận đào tạo học việc lên bán chính. Hỗ trợ CCHN (ưu tiên những bạn mới ra trường).

Tại Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân TPQ Thì Được Hưởng Những Gì

- Full-time (6h00-22h00): 8.000.000 - 10.000.000 + doanh số + Phụ cấp tiền ăn.

Có kèm chỗ ở nếu bạn nào muốn ở lại.

- Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật,... Đóng BHXH

- 1 tháng nghỉ phép 2 ngày.

