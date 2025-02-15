Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân TPQ làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân TPQ làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân TPQ
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân TPQ

Sản xuất dược phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân TPQ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- 327 Bùi Trọng Nghĩa, Khu Phố 3, Trảng Dài,Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tư vấn khách hàng về thông tin thuốc, bán thuốc theo toa và hướng dẫn khách hàng sử dụng.
- Tư vấn khách hàng các sản phẩm, dịch vụ khác của Công ty.
- Một số công việc/nhiệm vụ khác tại cửa hàng: Sắp xếp, trưng bày thuốc, ...
- Vệ sinh hàng hóa, quầy kệ và khu vực làm việc tại cửa hàng.
- Quản lý, đảm bảo hạn sử dụng của thuốc và hàng hóa theo đúng quy định.
- Quản lý và kiểm kê hàng tồn kho theo sự hướng dẫn của quản lý nhà thuốc và Công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có nhận đào tạo học việc lên bán chính. Hỗ trợ CCHN (ưu tiên những bạn mới ra trường).

Tại Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân TPQ Thì Được Hưởng Những Gì

- Full-time (6h00-22h00): 8.000.000 - 10.000.000 + doanh số + Phụ cấp tiền ăn.
Có kèm chỗ ở nếu bạn nào muốn ở lại.
- Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật,... Đóng BHXH
- 1 tháng nghỉ phép 2 ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân TPQ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân TPQ

Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân TPQ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 14 Cầu Xây, Phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

