Tuyển IT Consultant CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Consultant Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai các hệ thống cho khách hàng

- Nghiên cứu, tìm hiểu các hệ thống giải pháp kỹ thuật theo từng dự án

- Vận hành các hệ thống giải pháp kỹ thuật theo từng dự án

- Phát hiện và ghi nhận các lỗi trong quá trình vận hành hệ thống, phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý lỗi.

- Làm việc với khách hàng cũng như đối tác về các vấn đề liên quan tới vận hành hệ thống giải pháp

- Viết tài liệu hướng dẫn, đào tạo khách hàng sử dụng và vận hành hệ thống giải pháp

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng nhóm

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin, Điện Tử Viễn Thông hoặc một số ngành liên quan. Hoặc đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT, có các chứng chỉ liên quan.

- Từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, open tuyển dụng với Fresher từ 1 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 - 25M, thỏa thuận theo năng lực, Fresher thu nhập khởi điểm từ 10 - 12M

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin