Tuyển IT Consultant CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Consultant Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
- Hà Nội: Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc IT Consultant Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai các hệ thống cho khách hàng
- Nghiên cứu, tìm hiểu các hệ thống giải pháp kỹ thuật theo từng dự án
- Vận hành các hệ thống giải pháp kỹ thuật theo từng dự án
- Phát hiện và ghi nhận các lỗi trong quá trình vận hành hệ thống, phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý lỗi.
- Làm việc với khách hàng cũng như đối tác về các vấn đề liên quan tới vận hành hệ thống giải pháp
- Viết tài liệu hướng dẫn, đào tạo khách hàng sử dụng và vận hành hệ thống giải pháp
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng nhóm
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, open tuyển dụng với Fresher từ 1 năm kinh nghiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI