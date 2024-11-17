Tuyển Tài chính Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng các nguyên tắc quản trị dữ liệu liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ tài chính, bảng dữ liệu tài chính (datamart), các từ điển dữ liệu tài chính.
Quản lý danh mục master data, các bảng mapping dữ liệu, các bộ code liên quan đến Khối Tài chính.
Tiếp nhận và tổng hợp yêu cầu phát triển về bảng dữ liệu, báo cáo, sản phẩm dịch vụ CNTT từ các Đơn vị trong Khối Tài chính.
Phân tích yêu cầu, hoàn thiện tài liệu phân tích, phân tích kiểm thử và xây dựng, tự động hóa, cung cấp các bảng dữ liệu định kỳ làm đầu vào cho các báo cáo phân tích của Khối Tài chính theo yêu cầu của các Đơn vị Nghiệp vụ thuộc Khối Tài chính.
Đầu mối phối hợp giữa các bộ phận nghiệp vụ trong Khối Tài chính để xây dựng mô tả (BRD) và thử nghiệm (UAT) cho các yêu cầu được Khối CNTT và Văn phòng Chuyển đổi phát triển đảm bảo các yêu cầu phát triển cơ sở dữ liệu/báo cáo/giải pháp được phân tích rõ ràng, chính xác và hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu.
Vận hành các chốt kiểm soát dữ liệu của Khối Tài chính, đảm bảo hệ thống dữ liệu vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của nghiệp vụ; các lỗi dữ liệu được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng.
Lưu trữ, phát triển, cập nhật và duy trì kho dữ liệu thông tin tài chính qua các thời kỳ của LPBank.
Tham gia các dự án của Khối Tài chính và của LPBank có liên quan đến dữ liệu và báo cáo tài chính.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Khối Tài chính và lãnh đạo LPBank.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên
Hệ tốt nghiệp: Chính quy
Chuyên ngành: Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế
Hiểu biết về hoạt động của lĩnh vực Ngân hàng
Ưu tiên có kinh nghiệm về MIS tại các Ngân hàng
Có kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp dữ liệu lớn.
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng tự động hóa và xây dựng báo cáo sử dụng excel, VBA, SQL, PowerBI

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm
Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường
Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc
Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...
Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm độc quyền dảnh riêng cho LPBanker
Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ
2/ Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới sáng tạo
Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo
Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong
3/ Đào tạo
Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng cho cán bộ nhân viên và các cấp quản lý
Cơ hội học hỏi và giao lưu với các đồng nghiệp xuất sắc và các chuyên gia đầu ngành
4/ Các chế độ khác như chế độ nghỉ phép, đồng phục,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: LPB Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

