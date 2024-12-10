Tuyển Tester Công ty TNHH Công nghệ Toàn cầu AVEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 45 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty TNHH Công nghệ Toàn cầu AVEO
Mức lương
Đến 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 01 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 45 Triệu
Tạo test case test plan theo tài liệu đặc tả nghiệp vụ
Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả
Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi golive
Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử
Với Mức Lương Đến 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm
Tại Công ty TNHH Công nghệ Toàn cầu AVEO Thì Được Hưởng Những Gì
Thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm. Một năm thu nhập 14-15 tháng lương, có thưởng nóng theo hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Toàn cầu AVEO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
