Tuyển Tester Công ty TNHH Công nghệ Toàn cầu AVEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 45 Triệu

Mức lương Đến 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 01 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 45 Triệu

Tạo test case test plan theo tài liệu đặc tả nghiệp vụ

Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả

Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi golive

Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử

Với Mức Lương Đến 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm

Hiểu quy trình phát triển sản phẩm công nghệ (Agile, Scrum)

3 năm kinh nghiệm trở nên và đã tham gia các dự án thực tế

Có kiến thức về các nền tảng web

Có kiến thức bảo mật hệ thống CNTT là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Công nghệ Toàn cầu AVEO Thì Được Hưởng Những Gì

Thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm. Một năm thu nhập 14-15 tháng lương, có thưởng nóng theo hiệu quả công việc.

Đảm bảo các quyền lợi theo quy định hiện hành

Chế độ BHXH, BHYT đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

Tham dự các khóa đào tạo để bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Toàn cầu AVEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin