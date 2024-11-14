Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR

Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 40A Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Làm việc trực tiếp với trưởng nhóm thiết kế và nhận công việc theo sự phân công nhân sự trong team
Sắp xếp kế hoạch công việc & phản hồi với Trưởng nhóm phụ trách trực tiếp
Lên ý tưởng và triển khai dự án
Trao đổi và gặp gỡ trực tiếp/hoặc gọi điện thoại/meet online với khách hàng khai thác đề bài và trình duyệt phương án
Báo cáo kết quả công việc, tiến trình dự án cho trưởng nhóm
Điều tiết và phối hợp với bộ phận báo giá để lên khái toán công trình, phục vụ chốt thi công
Chịu trách nhiệm về hiệu quả của dự án triển khai trực tiếp.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp Đại Học Kiến Trúc, ĐH Xây Dựng hoặc các trường có liên quan
Có định hướng làm việc lâu dài, đam mê, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao trong công việc
Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc ( Autocad , 3Dmax ,photoshop ..)
Ưu tiên ứng viên đã từng làm về mảng F&B, nhà hàng, quán cf, biệt thự, chung cư cao cấp
Kinh nghiệm : trên 2 năm.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 13.000.000 – 18.000.000đ/tháng lương cứng + % dự án.
Làm việc trong môi trường năng động, giàu sức sáng tạo và cảm hứng
Nhiều cơ hội thăng tiến
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng tháng lương 13, thưởng doanh thu năm, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm theo chính sách công ty.
Thời gian làm việc: Từ T2-T7; T7 làm việc đến 12h, buổi chiều nghỉ.(Sáng: 8h30-12h; chiều: 13h30-17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 40A Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình.TP. Hồ Chí Minh

