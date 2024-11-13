Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 45 Trung Kính, Cầu giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai áp dụng và phối hợp với bộ phận liên quan để tối ưu hóa quá trình sản xuất video

Nghiên cứu các kỹ thuật dựng video, thiết kế ảnh mới để cải tiến khâu sản xuất video

Nghiên cứu cách tạo Logo, ảnh bìa đẹp để tạo thương hiệu kênh Youtube

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ AI để tạo ra các video

Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật làm ra 1 dạng video mới

Đóng gói các kỹ thuật dựng video, làm ảnh bằng tài liệu và video hướng dẫn

Đóng gói âm nhạc, sound effect phù hợp với nội dung video

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn:

Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành dựng phim, thiết kế đồ họa,.. hoặc các ngành liên quan

Kỹ Năng:

Thành thạo công cụ Premiere, Photoshop,..

Có khả năng cảm nhận nhạc và hiệu ứng âm thanh tốt

Có khả năng đọc hiểu Tiếng Anh tốt

Có khả năng tìm tòi, nghiên cứu công nghệ mới

Có khả năng đào tạo, quay màn hình video hướng dẫn.

Phẩm Chất Thái độ:

Chủ động và sáng tạo

Có khả năng tự học và cập nhật xu hướng liên tục

Cam kết và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

Được học hỏi và nghiên cứu sáng tạo video trên nền tảng Youtube

Đồng hành cùng công ty trong giai đoạn Startup nhiều cơ hội học hỏi và phát triển

Hoạt động thể thao, trà chiều hàng tuần tại công ty

Chế độ thưởng/quà nhân các ngày Lễ - Tết (Tết dương lịch, ngày 8/3, ngày 30/4 - 1/5,...Thưởng lương tháng thứ 13)

Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc: máy tính, tai nghe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA

