Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 45 Trung Kính, Cầu giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai áp dụng và phối hợp với bộ phận liên quan để tối ưu hóa quá trình sản xuất video
Nghiên cứu các kỹ thuật dựng video, thiết kế ảnh mới để cải tiến khâu sản xuất video
Nghiên cứu cách tạo Logo, ảnh bìa đẹp để tạo thương hiệu kênh Youtube
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ AI để tạo ra các video
Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật làm ra 1 dạng video mới
Đóng gói các kỹ thuật dựng video, làm ảnh bằng tài liệu và video hướng dẫn
Đóng gói âm nhạc, sound effect phù hợp với nội dung video
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn:
Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành dựng phim, thiết kế đồ họa,.. hoặc các ngành liên quan
Kỹ Năng:
Thành thạo công cụ Premiere, Photoshop,..
Có khả năng cảm nhận nhạc và hiệu ứng âm thanh tốt
Có khả năng đọc hiểu Tiếng Anh tốt
Có khả năng tìm tòi, nghiên cứu công nghệ mới
Có khả năng đào tạo, quay màn hình video hướng dẫn.
Phẩm Chất Thái độ:
Chủ động và sáng tạo
Có khả năng tự học và cập nhật xu hướng liên tục
Cam kết và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
Được học hỏi và nghiên cứu sáng tạo video trên nền tảng Youtube
Đồng hành cùng công ty trong giai đoạn Startup nhiều cơ hội học hỏi và phát triển
Hoạt động thể thao, trà chiều hàng tuần tại công ty
Chế độ thưởng/quà nhân các ngày Lễ - Tết (Tết dương lịch, ngày 8/3, ngày 30/4 - 1/5,...Thưởng lương tháng thứ 13)
Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc: máy tính, tai nghe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 91 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

