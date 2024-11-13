Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA
- Hà Nội: 45 Trung Kính, Cầu giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai áp dụng và phối hợp với bộ phận liên quan để tối ưu hóa quá trình sản xuất video
Nghiên cứu các kỹ thuật dựng video, thiết kế ảnh mới để cải tiến khâu sản xuất video
Nghiên cứu cách tạo Logo, ảnh bìa đẹp để tạo thương hiệu kênh Youtube
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ AI để tạo ra các video
Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật làm ra 1 dạng video mới
Đóng gói các kỹ thuật dựng video, làm ảnh bằng tài liệu và video hướng dẫn
Đóng gói âm nhạc, sound effect phù hợp với nội dung video
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành dựng phim, thiết kế đồ họa,.. hoặc các ngành liên quan
Kỹ Năng:
Thành thạo công cụ Premiere, Photoshop,..
Có khả năng cảm nhận nhạc và hiệu ứng âm thanh tốt
Có khả năng đọc hiểu Tiếng Anh tốt
Có khả năng tìm tòi, nghiên cứu công nghệ mới
Có khả năng đào tạo, quay màn hình video hướng dẫn.
Phẩm Chất Thái độ:
Chủ động và sáng tạo
Có khả năng tự học và cập nhật xu hướng liên tục
Cam kết và có trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Được học hỏi và nghiên cứu sáng tạo video trên nền tảng Youtube
Đồng hành cùng công ty trong giai đoạn Startup nhiều cơ hội học hỏi và phát triển
Hoạt động thể thao, trà chiều hàng tuần tại công ty
Chế độ thưởng/quà nhân các ngày Lễ - Tết (Tết dương lịch, ngày 8/3, ngày 30/4 - 1/5,...Thưởng lương tháng thứ 13)
Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc: máy tính, tai nghe,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA
