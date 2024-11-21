Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH TRÂM ANH LA làm việc tại Long An thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH TRÂM ANH LA
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH TRÂM ANH LA

Công nghệ cao

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY TNHH TRÂM ANH LA

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: 1088 QL1, P.KHÁNH HẬU, TP.TÂN AN, LONG AN, Bến Lức

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

1) Kiểm soát xuất nhập tồn kho:
- Thực hiện nhập, xuất theo chứng từ đúng quy định của công ty.
- Kiểm soát, theo dõi, báo cáo xuất nhập tồn hàng ngày.
2.Quản lý hàng hoá:
- Quản lý hàng hoá, báo cáo xuất nhập tồn kho, đảm bảo mức tồn kho an toàn.
-
- Xắp xếp hàng hóa trong kho đảm bảo gọn gàng, dễ kiểm đếm.
- Đảm bảo số liệu hàng hoá xuất - nhập - tồn chính xác với phần mềm quản lý tồn kho.
- Đảm bảo xuất, nhập hàng đúng FIFO, đúng quy trình, quy định không để hàng hoá bị thất thoát, hư hỏng, hết date. Đề xuất các phương án xử lý hàng hoá tồn kho khó bán, hàng cận date.
- Định kỳ tiến hành kiểm kê theo yêu cầu của NPP.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, trình độ Trung cấp, Cao đẳng.
Thành thạo vi tính văn phòng
Chịu khó, cẩn thận.
Chấp nhận làm ngoài giờ

Tại CÔNG TY TNHH TRÂM ANH LA Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ
Tham gia bhxh, BHYT.
Nghĩ mát hàng năm
Định kỳ xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRÂM ANH LA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRÂM ANH LA

CÔNG TY TNHH TRÂM ANH LA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1088 QL1, P.KHÁNH HẬU, TP.TÂN AN, LONG AN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

