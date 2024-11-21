Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH TRÂM ANH LA làm việc tại Long An thu nhập 7 - 8 Triệu

1) Kiểm soát xuất nhập tồn kho:

- Thực hiện nhập, xuất theo chứng từ đúng quy định của công ty.

- Kiểm soát, theo dõi, báo cáo xuất nhập tồn hàng ngày.

2.Quản lý hàng hoá:

- Quản lý hàng hoá, báo cáo xuất nhập tồn kho, đảm bảo mức tồn kho an toàn.

-

- Xắp xếp hàng hóa trong kho đảm bảo gọn gàng, dễ kiểm đếm.

- Đảm bảo số liệu hàng hoá xuất - nhập - tồn chính xác với phần mềm quản lý tồn kho.

- Đảm bảo xuất, nhập hàng đúng FIFO, đúng quy trình, quy định không để hàng hoá bị thất thoát, hư hỏng, hết date. Đề xuất các phương án xử lý hàng hoá tồn kho khó bán, hàng cận date.

- Định kỳ tiến hành kiểm kê theo yêu cầu của NPP.