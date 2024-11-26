Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT GALAXY ID làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 179 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Tham gia lập kế hoạch triển khai dự án bao gồm: Kế hoạch kiểm soát tiến độ nội bộ với các phòng ban liên quan, kiểm soát thông tin mua hàng, đơn đặt hàng,...

Tiếp nhận, phản hồi, truyền đạt triển khai, cập nhật xử lý các thông tin liên quan đến dự án:

- Thực hiện ký kết hợp đồng, thanh toán chi chí hành chính tại công trình: bảo vệ, điện nước, máy photo,...

- Lập/ kiểm soát ngân sách prelim cho mỗi dự án.

Báo cáo, tham mưu cho Giám đốc Khối Thi công quyết định phương án xử lý các sự việc phát sinh tại công trình;

Quản lý việc thực hiện hồ sơ hoàn công của dự án;

Chuẩn bị hồ sơ pháp lý dự án

Tiếp nhận và gửi các chỉ thị công trình, công văn đến, đi từ Chủ đầu tư.

Thay mặt Giám Đốc thi công tham gia gặp đối tác, khách hàng hoặc những cuộc họp liên quan được cấp trên giao phó.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Hành chính văn phòng/ văn thư/quản trị kinh doanh

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở ngành Xây dựng, Bất động sản, Nội thất

Sử dụng tốt và các phần mềm sử dụng liên quan

Chịu được áp lực công việc, cầu tiến.

Nhiệt huyết với công việc, trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT GALAXY ID Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Trang bị thiết bị làm việc

Chính sách công tác

Chế độ BHXH theo luật định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT GALAXY ID

