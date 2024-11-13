Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 123 Lý Chính Thắng, Quận 3
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
- Hỗ trợ những công việc của Giám đốc (liên quan đến quản lý nhân sự, hành chính, check tiến độ công việc, hỗ trợ phân chia công việc, vận hành văn phòng)
- Sắp xếp lịch trình công việc cho Giám đốc
- Theo dõi , báo cáo và đánh giá tiến độ công việc các phòng ban có liên quan
- Phối hợp thực hiện công việc với các bộ phận đảm bảo tiến độ hoạt động công việc
- Thay mặt Giám đốc xử lý các công việc khi cần thiết
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, độ tuổi từ 23-30
-
- Giao tiếp bằng tiếng hàn (bắt buộc)
- Ngoại hình ưa nhìn
- Có kinh nghiệm ở vị trí Thư ký, trợ lý
- Kỹ năng nắm bắt thông tin tốt, thích ứng nhanh
-
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương chính thức: 20 -25M. Thử việc 2 tháng (85%)
- Phụ cấp xăng xe (nếu ở xa)
- Chế độ BHXH theo quy định nhà nước
- Phép năm 12 ngày/năm
- Có thưởng vào ngày sinh nhật, ngày lễ, hỗ trợ ma chay hiếu hỷ
- Môi trường làm việc năng động với người nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
