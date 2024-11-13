Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 123 Lý Chính Thắng, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Hỗ trợ những công việc của Giám đốc (liên quan đến quản lý nhân sự, hành chính, check tiến độ công việc, hỗ trợ phân chia công việc, vận hành văn phòng)

- Sắp xếp lịch trình công việc cho Giám đốc

- Theo dõi , báo cáo và đánh giá tiến độ công việc các phòng ban có liên quan

- Phối hợp thực hiện công việc với các bộ phận đảm bảo tiến độ hoạt động công việc

- Thay mặt Giám đốc xử lý các công việc khi cần thiết

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi từ 23-30

- Giao tiếp bằng tiếng hàn (bắt buộc)

- Ngoại hình ưa nhìn

- Có kinh nghiệm ở vị trí Thư ký, trợ lý

- Kỹ năng nắm bắt thông tin tốt, thích ứng nhanh

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính thức: 20 -25M. Thử việc 2 tháng (85%)

- Phụ cấp xăng xe (nếu ở xa)

- Chế độ BHXH theo quy định nhà nước

- Phép năm 12 ngày/năm

- Có thưởng vào ngày sinh nhật, ngày lễ, hỗ trợ ma chay hiếu hỷ

- Môi trường làm việc năng động với người nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE

