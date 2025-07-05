Tuyển Phát triển thị trường Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

- Phát triển thị trường, tìm kiếm dự án mới

- Làm đầu mối liên lạc, giữ quan hệ với chủ đầu tư theo mảng việc được giao

- Lập Kế hoạch PTDA: Đề xuất Kế hoạch các dự án thuộc mảng phụ trách vào đầu năm và cập nhật định kỳ để các phòng ban có kế hoạch hỗ trợ:

+ Lấy thông tin dự án của chủ đầu tư, đơn vị TVTK và các đơn vị thứ 3 liên quan

+ Đánh giá, báo cáo mức độ khả thi, đề xuất kế hoạch phát triển dự án và phương án hỗ trợ

- Chủ trì đấu thầu:

+ Làm đầu mối kết nối và teamwork nội bộ tổ chức làm thầu

+ Phối hợp với lãnh đạo phòng và các phòng ban liên quan để điều phối thông tin cho các phòng ban liên quan:

+ Thống nhất về sản phẩm và giá chào, lên chào giá gửi cho chủ đầu tư

+ Theo sát quá trình đánh giá, chấm thầu

+ Đàm phán, ký kết hợp đồng

- Hỗ trợ Presales:

+ Cung cấp sớm các thông tin dự án, định hướng công nghệ, lựa chọn sản phẩm, chỉ tiêu kỹ thuật ... của CĐT cho Presales để thúc đẩy dự án

+ Hỗ trợ và đầu mối kết nối để bộ phận Presales làm việc với CĐT thuận lợi trong quá trình xây dựng CTKT mời thầu

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng đơn vị

- Ưu tiên tốt nghiệp các trường Bách khoa/Bưu chính viễn thông/Giao thông vận tải... chuyên ngành Điện tử Viễn thông/Điện tử Tin học.......

- Hiểu biết về quy trình presales và đấu thầu

- Kiến thức về các lĩnh vực liên quan đến: Cơ điện, viễn thông

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực presales và đấu thầu, đặc biệt là trong ngành nghề liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của công ty.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các CĐT nhà mạng viễn thông lớn như Viettel, Mobiffone, Vinaphone.... (ưu tiên Tập đoàn Viettel hoặc các Công ty con của Viettel)

- Kinh nghiệm làm việc tại Công ty quy mô nhân sự >= 150 nhân sư

Kỹ năng

- Giao tiếp, đàm phán, xây dựng mối quan hệ, làm việc nhóm hợp tác hiệu quả

- Lập KH và tổ chức thực hiện công việc tốt

- Giải quyết vấn đề: Khả năng phân tích vấn đề, đưa ra các phương án giải quyết và xử lý tình huống phát sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả.

- Khả năng tổng hợp báo cáo, phân tích số liệu, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Excel, word, powerpint, google drive

Phẩm chất cá nhân:

- Trung thực, cầu tiến, chủ động, ham học, có khả năng học cái mới

- Tư duy logic, hướng ngoại

- Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ hành chính theo yêu cầu công việc

-Lương, thưởng cạnh tranh

